Hỗn chiến ở Bình Dương vì nẹt pô xe máy

Thứ Bảy, ngày 06/11/2021 19:30 PM (GMT+7)

Sau tiếng nẹt pô xe máy, hai bên dùng dao kiếm lao vào hỗn chiến.

Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ sáu người có liên quan đến vụ dùng dao, kiếm hỗn chiến vào đêm 4-11 do tiếng nẹt pô xe.

Theo công an, tối 4-11, Võ Thanh Lâm chạy xe máy đi qua đoạn đường Thuận Giao 29 (khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TP Thuận An) và nẹt pô xe gây ồn ào cả khu dân cư.

Lúc này, Nguyễn Văn Phúc đang ngồi nhậu cùng một số người trong nhà nghe tiếng nẹt pô nên bực tức nên lấy xe máy đuổi theo đánh Lâm.

Thấy bị truy đuổi, Lâm tăng ga bỏ chạy thoát thân. Không đánh được Lâm, Phúc quay về tiếp tục nhậu.

Dao, kiếm nhóm thanh niên dùng để hỗ chiến. Ảnh: LA

Bị đuổi đánh, Lâm đã rủ một số người bạn mang theo dao kiếm, mã tấu quay trở lại nhà của Phúc.

Khi vừa đến nơi, nhóm của Lâm lao vào nhà đánh Phúc tới tấp. Thấy vậy, mọi người bỏ chạy toán loạn, Phúc đóng cửa cố thủ trong nhà.

Trong lúc Lâm cùng nhóm bạn dùng gạch, đá ném vào cửa nhà. Phúc lấy dao xông ra hỗn chiến khiến cả hai bị thương.

Phúc từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, Lâm có tiền án về tội giết người, cướp tài sản.

