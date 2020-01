Nam thanh niên chết bất thường trong phòng trọ

Thứ Bảy, ngày 11/01/2020 10:43 AM (GMT+7)

Một nam thanh niên được phát hiện tử vong trong phòng trọ, nhiều vật dụng bị xáo trộn. Công an đang làm việc với một nam thanh niên khác để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Đến 21h tối 10/1, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan vẫn đang có mặt lấy lời khai nhân chứng đồng thời khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong bất thường trong phòng trọ tại khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Huỳnh Văn Lành (39 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng).

Trước đó, bạn ở chung phòng với anh Lành về đến phòng trọ và đẩy cửa vào trong thì phát hiện nạn nhân đã tử vong dưới nền nhà trọ ở lầu 1 tại phòng trọ, bên trong phòng có nhiều đồ đạc bị xáo trộn.

Quá hoảng sợ, người này liền trình báo lên cơ quan công an địa phương. Nhận tin báo, Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường đồng thời lấy lời khai nhân chứng. Người bạn của nạn nhân sau đó cũng được đưa về phường để lấy lời khai.

Hiện, công an thị xã Thuận An đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

