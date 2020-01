Điều tra cái chết bất thường của đôi vợ chồng trẻ

Thứ Tư, ngày 22/01/2020 14:00 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Quảng Nam đang xác minh điều tra làm rõ cái chết “bất thường” của đôi vợ chồng ở xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước.

Ngày 22/1, Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang điều tra, làm rõ việc đôi vợ chồng ở xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam tử vong “bất thường”.

Theo lãnh đạo công an huyện, đôi vợ chồng trên tên là Trần Ngọc Ánh và Võ Thị Trang (cùng sinh năm 1990, trú thôn 4, xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước). Sự việc xảy ra vào khoảng 21h50 ngày 21/1. Người vợ được phát hiện chết trong nhà, còn chồng là Trần Ngọc Ánh chết trong tư thế treo cổ trong vườn nhà.

Công an Quảng Nam đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của một cặp vợ chồng. Ảnh minh họa

“Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa vợ chồng. Hai nạn nhân tử vong để lại hai đứa con nhỏ, một bé 4 tuổi và một bé mới 2 tuổi. Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ”, lãnh đạo Công an huyện Tiên Phước nói.

