Một phụ nữ có chồng chết bất thường tại nhà nghỉ, người đàn ông đi cùng đang cấp cứu

Thứ Hai, ngày 17/02/2020 18:07 PM (GMT+7)

Thi thể người phụ nữ có nhiều vết thương, còn H. đã rời khỏi hiện trường và được phát hiện trong tình trạng nguy kịch do uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị P.

Ngày 17/2, trao đổi với PV, một cán bộ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa đang điều tra, làm rõ một vụ án xảy ra trên địa bàn huyện Hiệp Hòa.

Theo đó, tối 16/2, Công an huyện Hiệp Hòa nhận được tin báo tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa phát hiện thi thể một người phụ nữ. Thời điểm được phát hiện, người này đã tử vong với nhiều vết đâm, cắt ở vùng cổ. Dưới gầm giường nơi nạn nhân nằm có một con dao nghi là hung khí.

Vào cuộc điều tra, bước đầu xác định danh tính nạn nhân là chị N.T.P. (SN 1982, trú tại thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa).

Theo chủ nhà nghỉ thông tin tới lực lượng chức năng, phòng nghỉ 204 do một người đàn ông thuê vào khoảng 18h30 tối 16/2, chị P. đến sau. Một lúc sau, người đàn ông này rời khỏi nhà nghỉ với biểu hiện bất thường nên chủ nhà nghỉ đã lên phòng kiểm tra và phát hiện chị P. đã tử vong.

Qua rà soát, truy bắt đối tượng tình nghi, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ nam nghi phạm trong tình trạng nguy kịch do uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Danh tính của nghi phạm được xác định là H.,b (SN 1981, trú Phổ Yên, Thái Nguyên).

“Hiện đối tượng tình nghi vẫn chưa thể nói được, đang cấp cứu ở bệnh viện”, vị cán bộ này thông tin thêm.

Cũng trong ngày 17/2, lãnh đạo UBND xã Thái Sơn cho biết chị P. đã lấy chồng và có 3 con nhỏ. Chị P. không có mâu thuẫn với ai ở địa phương.

