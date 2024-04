Vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Công an đã có thông tin 2 tên cướp còn lại

Ngày 3-4, liên quan đến vụ cướp tiệm vàng B.Q (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết công an đã có thông tin về 2 đối tượng còn lại.

Theo Đại tá Trần Văn Chính, qua lời khai của 2 đối tượng đã bị bắt giữ, nhóm cướp này quen biết nhau qua mạng xã hội. Do mới chỉ trao đổi, gặp nhau vài lần nên không rõ về nơi ở của nhau.

Đại tá Trần Văn Chính nói về vụ cướp tiệm vàng ở Bàu Bàng

Các đối tượng đều không có việc làm ổn định nên đã nảy ra ý định đi cướp để có tiền tiêu xài.

Để thực hiện hành vi nhóm này đã đi trên 2 xe máy đến một số tiệm vàng ở TP HCM, Bình Dương khảo sát. Khi thấy tiệm vàng B.Q tại Bàu Bàng ít khách, chúng đi vào giả vờ hỏi bán vàng, sau đó đập kính, cướp vàng.

Với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Bình Dương đã xác định được nơi lẩn trốn, bắt Nguyễn Linh Đoan (SN 1994, quê Quảng Nam) tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Còn Trần Quang Triệu (SN 1993, quê Bình Định), khi công an đang triển khai lực lượng vây bắt, biết không thể trốn thoát, Triệu đã đến công an xin được đầu thú. Công an xác định, Đoan, Triệu là 2 trong 4 đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản.

Công an còn bắt Nguyễn Văn Thịnh (SN 1995, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi giúp sức cho Đoan tiêu thụ một số lượng vàng đã cướp được.

Đại tá Trần Văn Chính cho biết các đối tượng trên đã giao nộp một số lượng lớn tang vật đã chiếm đoạt được. Riêng hai đối tượng còn lại, công an đã có thông tin và sẽ tổ chức truy bắt bằng được để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]