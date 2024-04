Hai cô gái trẻ tham gia "thác loạn tiệc ma tuý"

Các đối tượng tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma tuý bị bắt giữ

Trước đó, ngày 21-4, tổ công tác của Công an phường Phương Nam phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Uông Bí tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở karaoke Gia Hân (địa chỉ tại tổ 3, khu Phương An, Phương Nam).

Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện 4 đối tượng gồm Nguyễn Thanh Tùng (SN 1994, trú tại phường Phương Nam); Đinh Văn Thành (SN 1995, trú tại phường Phương Nam); Đ.T.Y (SN 2007, trú tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) và L.T.B (SN 2004, trú tại xã Bác Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá) đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng ma tuý. Kiểm tra trên người Nguyễn Thanh Tùng thu giữ 1 túi nilon màu trắng chứa chất tinh thể dạng cục nghi là ma tuý loại thuốc lắc. Kết quả giám định tang vật thu được bao gồm 0,805g Ketamine, 0,439g thuốc lắc. Cả 4 đối tượng đều dương tính với ma tuý Ketamine.

Qua đấu tranh khai thác mở rộng điều tra, Cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp Mai Văn Tiệp (SN 1994, trú tại phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý để kiếm lời.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Uông Bí đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với các đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và mua bán ma tuý.

Nguồn: [Link nguồn]