Hà Văn Thắm xin giảm hình phạt cho sáu cô gái "đặc biệt"

Thứ Năm, ngày 19/04/2018 14:57 PM (GMT+7)

"Bị cáo đặt sáu cô này ở đây để họ tính toán kỹ hơn, cẩn thận hơn việc chi và huy động vốn. Chi làm sao để hợp lý nhất..."- ông Thắm nói

Sáng 19-4, HĐXX xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm tội cố ý làm trái trong vụ án xảy ra tại OceanBank.

Trong đơn kháng cáo, cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm không kháng cáo nội dung này. Ông xin chấp hành bản án tòa sơ thẩm đã tuyên ngày 29-9 đối với hai tội Vi phạm các quy định cho vay và tội Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm tại tòa

Một trong những nội dung đáng chú ý, HĐXX và đại diện VKS đã xét hỏi bị cáo Đô Đại Khôi Trang (nguyên GĐ khối khách hàng cá nhân). Bị cáo này bị quy kết phải chịu trách nhiệm về số tiền 184 tỉ đồng chi lãi ngoài và phải chịu mức án 36 tháng tù giam.

Tại tòa, bị cáo này giải thích, Khối khách hàng chỉ tra soát, xác thực thông tin khách hàng, ký vào mặt sau để xác thực việc khối khách hàng cá nhân đã xác thực về khách hàng này, sau đó chuyển khối kế toán để làm các việc tiếp theo.

“Khối khách hàng cá nhân hoàn toàn không liên quan đến khoản tiền chi lãi ngoài”- bị cáo Trang khẳng định

Chủ tọa Ngô Hồng Phúc hỏi: “Tại sao nghĩ ra một bộ phận kiểm tra không phải, kiểm soát cũng không? Vậy ý nghĩa của bộ phận trong việc quản lý?”

“Kể cả không có việc đối chiếu đó thì việc chi tiền cho khách hàng vẫn xảy ra. Theo bị cáo, xác thực thông tin của khách hàng là việc cần thiết cuả NH, để xác thực khách hàng này có tồn tại thực trên hệ thống”- bị cáo Trang đáp.

Chủ tọa nói “vẫn chưa hiểu lắm” và yêu cầu bị cáo Hà Văn Thắm giải thích rõ thêm cách quản lý của OceanBank là thế nào.

Ông Thắm cho hay chính ông xây dựng hệ thống tổ chức này.

“Bị cáo lập ra hai khối gồm khối kinh doanh và khối hỗ trợ, trong đó có sáu cô đang là bị cáo trong vụ án này. Kế toán có chị Thủy, chị Dương, chị Nga. Khối bán lẻ, khối nguồn vốn có chị Hoài Nam, chị Thu Ba, chị Trang”- ông Thắm cho biết.

Ông Thắm giải thich, bộ phận triển khai kinh doanh phần lớn là các anh con trai, Giám đốc các chi nhánh, họ muốn chi nhiều, muốn huy động nhiều...”Bị cáo đặt sáu cô này ở đây để họ tính toán kỹ hơn, cẩn thận hơn việc chi và huy động vốn. Chi làm sao để hợp lý nhất. Hay nói cụ thể hơn, sáu cô gái này sẽ lên kế hoạch, ngăn cản việc huy động vốn thái quá”- ông Thắm nói và cho hay, tại phiên tòa sơ thẩm, ông đã khai rằng ông rất đau đầu với chị Thủy (Phó TGĐ) và chị Hoài Nam (GĐ Khối nguồn vốn)... luôn nói rằng phải chi vừa thôi, chi sao cho hợp lý. “Thậm chí chị Thủy còn đòi bị cáo lấy tiền cá nhân của bị cáo ra để hoàn ứng mấy trăm tỉ cho NH. Bị cáo luôn bị chị Hoài Nam (GĐ nguồn vốn) vượt cấp lên thẳng bị cáo để kêu với bị cáo”- ông Thắm nói tại tòa.

Ông Thắm còn nói những vị trí này ông chỉ lựa chọn toàn nữ, bởi phụ nữ chắc chắn hơn, sẽ ngăn cản việc chi lãi suất thái quá.

“Tòa sơ thẩm đã rất nhân văn, nhân đạo xử 34 giám đốc Chi nhánh ở khối kinh doanh này không phải chịu án phạt tù. Bị cáo nghĩ sáu cô gái này sẽ khá tủi thân. Với quan điểm của người trực tiếp chỉ đạo, bị cáo nghĩ sáu cô gái này ít đồng phạm với bị cáo hơn, giúp sức ít hơn, thậm chí còn có công cản trở việc chi lãi suất vượt trần. Bị cáo nghĩ sáu cô gái này nên nhận được mức án nhẹ hơn”- ông Thắm nói.

“Phiên tòa sơ thẩm có thể đánh giá các chị này ở gần hội sở, vị trí vai trò khác các giám đốc chi nhánh nên tội nặng hơn. Nhưng bị cáo so sánh, vai trò giúp sức của chị Kiều Liên (nguyên Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu) trong việc chi lãi suất vượt trần đối với bị cáo còn nhiều hơn rất nhiều so với chị Thủy (Phó TGĐ). Mong Quý tòa quyết định mức hình phạt với chị Thủy nhẹ hơn, hoặc ít nhất là bằng với chị Kiều Liên để chị Thủy đỡ tủi thân. Chị Hoài Nam cũng là người luôn cản trở việc chi lãi ngoài như bị cáo vừa trình bày, so sánh về vị trí tương đương với anh Thiết ngồi đây (GĐ chi nhánh Thành Công)...”- ông Thắm trình bày.

.Chủ tọa Ngô Hồng Phúc nói: Các cơ quan pháp luật nói chung và trong vụ án này đang hiểu đây là những người gần lãnh đạo nhất, gần Chủ tịch nhất, gần TGĐ, Phó TGĐ nhất.... Hàng ngày họp hành, giao ban, tiếp xúc nên sẽ tiếp nhận được nhiều thông tin nhất, cập nhật kịp thời nhất tất cả các thông tin, chủ trương của Chủ tịch, HĐTV, Ban TGĐ... để triển khai xuống dưới. Vì thế nên vai trò của anh được đánh giá cao hơn. Ngược lại với trình bày của bị cáo Thắm. Các luật sư có thể có ý kiến về vấn đề này khi tranh luận.

“Từ bé đến giờ, bị cáo chưa bao giờ phải lấy truyền thống, sự hy sinh của gia đình để giúp cho công việc của mình. Đây là lần đầu tiên, bị cáo rất đau lòng khi phải sử dụng điều đó. Từ bé, bị cáo luôn là học sinh xuất sắc nhất trường...”- bị cáo Trang nói và cho hay, ở phiên tòa sơ thẩm bị cáo không đưa ra bất cứ thông tin nào về việc này. Bị cáo Trang nói khi bị kết án 36 tháng tù giam, bị cáo thấy mức án quá nặng nề.

Cựu Giám đốc Khối khách hàng cá nhân Đỗ Đại Khôi Trang

“Bố bị cáo làm ở Đoàn không quân Sao Đỏ, đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Chú ruột bị cáo cũng hy sinh ở chiến trường. Bị cáo đang đơn thân nuôi hai con. Bị cáo có con trai lớn bị tự kỷ, thiểu năng từ bé. Khi ly hôn năm 2014, trước thời điểm bị khởi tố, bị cáo đã xin nuôi cả hai con. Ông ngoại bị cáo là nhà báo rất thân cận với Bác Hồ. Ông nội cũng là người có nhiều thành tích trong công tác. Bị cáo mong muốn được hưởng án treo hoặc hình phạt như các cựu GĐ chi nhánh.”- bị cáo Trang trình bày.

Trước đó, HĐXX, đại diện VKS và các luật sư đã tiến hành xét hỏi đối với nhóm bị cáo nguyên là GĐ các chi nhánh, phòng giao dịch của OceanBank đã có đơn kháng cáo. Tất cả các bị cáo này đều xin được miễn TNHS hoặc được áp dụng những quy định có lợi nhất để giảm án.