Giở trò hèn lúc bạn thân đi vệ sinh

Thứ Ba, ngày 02/06/2020 15:59 PM (GMT+7)

Trong lúc anh Đủ đi vệ sinh thì bị Phú giở trò hèn hạ để cướp chiếc xe máy cùng số tiền mặt để bên trong.

Ngày 2-6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Châu Dương Quốc Phú (SN 1983; ngụ ấp Long Quới, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cướp giật tài sản".

Bị hại trong vụ án này là anh Trần Văn Đ. (SN 1993; ngụ khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Châu Dương Quốc Phú tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: Nguyễn Đệ

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phú và anh Đ. vốn là đôi bạn thân do quen biết nhau trong thời gian đi tàu biển chung. Vào khoảng 16 giờ ngày 25-5, Đ. điều khiển xe máy chở Phú đi TP HCM để kiếm việc làm thuê. Khi đang trên phà An Hòa (nối hai bờ TP Long Xuyên và huyện Chợ Mới) thì Đ. lấy xấp tiền hơn 5 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân của mình bỏ vào cốp xe.

Sau đó, Đ. kêu Phú thay mình điều khiển xe máy cho đỡ mệt. Khi phà cập bến bờ huyện Chợ Mới, Phú chở Đ. tiếp tục cuộc hành trình. Trên đường đi, Đ. nói với Phú tìm chỗ để đi vệ sinh và được Phú dựng xe lại khi đến một đoạn đường vắng thuộc khu vực ấp An Khánh, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới.

Do có ý định xấu đã tính trước nên khi Đ. vừa bước xuống xe chuẩn bị đi vệ sinh thì Phú rồ ga bỏ chạy. Nghe tiếng nạn nhân tri hô bị cướp tài sản, tổ tuần tra giao thông thuộc Công an huyện Chợ Mới đang ở gần đó đã truy đuổi và bắt giữ được Phú đưa về trụ sở Công an làm việc. Tại cơ quan công an, Phú đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

