Tuấn “thần đèn” - trùm giang hồ xứ Thanh cùng đường dây tội phạm bị bắt như thế nào?

Cơ quan điều tra khám nhà Tuấn “thần đèn” (ảnh trên)

Các đối tượng liên quan bị bắt giữ (ảnh dưới)

Chân dung ông trùm

Tuấn “thần đèn” tên thật là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, trú tại tỉnh Thanh Hóa). Khi còn trẻ, Tuấn “thần đèn” đã nhiều lần đi tù về tội trộm cắp và gây rối trật tự công cộng. Sau mỗi lần ra tù, Tuấn chiêu mộ, quy tụ nhiều đàn em thân tín, dấn sâu vào con đường cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê… Băng nhóm của Tuấn “thần đèn” có nhiều đối tượng bất hảo, sẵn sàng sử dụng dao, kiếm, súng… để giải quyết công việc khi có lệnh. Cũng vì thế, biệt danh Tuấn “thần đèn” bắt đầu trở thành cái tên giang hồ máu mặt, có tiếng gần xa. Tuấn “thần đèn” còn có anh trai tên là Sinh “phiêu”, một trùm giang hồ mang án chung thân vì dùng súng bắn chết một giang hồ cộm cán khác. Năm 2014, Tuấn cho ông Bùi Hữu Thược - Giám đốc Công ty Sao Khuê (trụ sở tại xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) vay số tiền 2 tỷ đồng nhưng tính lãi “cắt cổ” lên tới 8 tỷ đồng, khiến ông Thược mất khả năng chi trả. Sau đó, Tuấn và đàn em đến uy hiếp, đánh người gây thương tích. Với hành vi trên, Tuấn bị Công an Thanh Hóa bắt giữ và sau đó bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 5 năm tù.

Sau khi ra tù một thời gian ngắn, đêm 18-3-2019, người dân tại khu vực cầu Đông Hương, đại lộ Lê Lợi (thuộc phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) kinh hoàng chứng kiến cảnh hàng chục người rượt đuổi trên phố và dùng súng bắn nhau. Vụ việc dù không có thiệt hại về người nhưng mang tính chất nghiêm trọng, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định do có mâu thuẫn từ trước, Tuấn chỉ đạo đàn em tìm đánh, nổ nhiều phát súng để thị uy nhóm của Lê Quang Cường (Cường “gấu”). Sau khi gây án, Tuấn cùng đàn em bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Tuấn “thần đèn” về tội ”Gây rối trật tự công cộng”. Với tội danh trên, Tuấn “thần đèn” tiếp tục vào tù với thời hạn 10 tháng tù giam.

Nhưng cứ mỗi lần ra tù, Tuấn “Thần đèn” và đồng bọn tiếp tục các hoạt động phi pháp như can thiệp nhiều vào hoạt động đấu thầu tại các địa phương. Đặc biệt, Tuấn lấn sân sang lĩnh vực khoáng sản, thâu tóm các mỏ đất, cát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thủ đoạn của Tuấn là nơi nào được cấp mỏ khai thác, đối tượng liền chỉ đạo đàn em đến thăm dò rồi mua lại các phần đất của người dân xung quanh mỏ. Bọn chúng thường xuyên quấy nhiễu, buộc các chủ mỏ phải sang nhượng lại cho chúng. Nếu các chủ mỏ có thái độ phản ứng liền bị đàn em của Tuấn đến đe dọa, phá máy móc không để làm ăn...

Bắt ông trùm cùng toàn bộ chân rết khai thác khoáng sản

Ngày 26-5-2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và các cơ quan chức năng đồng loạt tổ chức khám xét tại 3 căn nhà ở tỉnh Thanh Hóa. Đây là những địa điểm được xác định là nhà ở, nơi đặt trụ sở các công ty của Tuấn “thần đèn”. Việc cơ quan công an tổ chức khám xét các ngôi nhà của Tuấn “thần đèn” ở tỉnh Thanh Hóa thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngày 2-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can liên quan sai phạm khai thác khoáng sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng và công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA - chủ đầu tư khai thác mỏ đất tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) và các đơn vị liên quan. Các bị can, gồm: Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “thần đèn”), thành viên góp vốn Công ty ALMA; Trịnh Văn Tuấn, thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long, nguyên Giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Anh Vũ cùng bị khởi tố về 2 tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Các bị can, Lương Đình Quân và Bùi Thị Thúy, kế toán Công ty ALMA, cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị can Lê Ngọc Tùng, Giám đốc Mỏ đất xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Thúy và bắt tạm giam đối với 6 bị can khác.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Anh Tuấn thành lập, điều hành hoạt động hàng chục doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đáng chú ý, tại mỏ đất nằm trên địa bàn xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Tuấn đã chỉ đạo các đối tượng liên quan tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn; kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản Nhà nước. Tuấn “thần đèn” khai báo với cơ quan công an, công suất của mỏ đất ở xã Tượng Sơn được cấp phép khai thác là 400.000m3/năm nhưng đã khai thác lên 700.000m3/năm, vượt gần gấp đôi công suất cho phép. Ngoài ra, Nguyễn Anh Tuấn cũng thừa nhận, quá trình khai bán đất cho các đơn vị, doanh nghiệp với giá 66.000 đồng/m3 nhưng chỉ xuất hóa đơn 53.000 đồng/m3, để ra ngoài sổ sách 13.000 đồng/m3.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an tiếp tục khởi tố Nguyễn Anh Tuấn và 4 đồng phạm về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, gồm Trịnh Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường và Lê Ngọc Tùng. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với 2 đối tượng là Cao Quang Trung - Kế toán Công ty ALMA và Lê Văn Quân về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố thêm vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại Công ty Cổ phần thương mại Đức Lộc và các đơn vị có liên quan. Đồng thời, thi hành lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng là Đỗ Quang Sơn - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc và Bùi Đình Hiền - Quản lý mỏ cát số 30 Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc. Mới đây nhất, Nguyễn Văn Vi (44 tuổi, tức Vi Ngộ, trú tại tỉnh Thanh Hóa) đàn em thân tín của Tuấn “thần đèn” cũng đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, Tuấn “thần đèn” đã chỉ đạo đàn em thực hiện hành vi đe dọa, ép buộc để chiếm đoạt tiền, tài sản của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với giá trị đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Riêng bị can Đỗ Quang Sơn đã thành lập, điều hành hoạt động nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, Sơn chỉ đạo tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.