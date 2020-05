Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo "nóng" vụ thương lái dàn trận để trộm tôm

Thứ Bảy, ngày 30/05/2020 12:00 PM (GMT+7)

Lợi dụng sơ hở của chủ đầm trong lúc kéo tôm, các đối tượng đã dàn trận để trộm tôm tại ao nuôi.

Cảnh trộm tôm được camera an ninh ghi lại. (Ảnh chụp màn hình)

Liên quan đến vụ nông dân ở Cà Mau tố thương lái trộm tôm số lượng lớn có tổ chức, sáng 30/5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này đã có chỉ đạo liên quan đến vụ việc này.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan điều tra, làm rõ hành vi của tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc nêu trên và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật (nếu có vi phạm).

Đồng thời, giao Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý thị trường (Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh), chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi gian lận thương mại trong thu mua tôm nguyên liệu, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, cơ sở, thương lái thu mua tôm làm ăn chân chính.

Theo điều tra ban đầu, mới đây, anh Lê Duy Châu (ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi) có đến cơ quan công an để trình báo và cung cấp đoạn video ghi lại cảnh thương lái mua tôm của mình và dàn cảnh trộm tôm của gia đình.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, vào ngày 7/5, anh Châu tổ chức bán tôm cho thương lái, nhưng lượng tôm bị hao hụt rất lớn (theo trình báo của anh Châu khoảng hơn 5 tấn), nhưng không biết nguyên nhân. Sau khi xem lại các camera an ninh gắn trên các trụ điện, anh Châu phát hiện thương lái dàn cảnh để lấy trộm tôm.

Hình ảnh video được camera an ninh ghi lại cho thấy, nhóm thương lái cố tình dàn cảnh kéo, cân, mua tôm gần mé ao tôm. Sau đó, họ dùng vật đựng tôm giống như thùng phuy, giỏ đựng tôm và thân người chặn tầm nhìn của chủ vuông tôm rồi kéo tôm trộm dưới ao lên bờ.

Sau khi đưa lên bờ, số tôm này được thương lái nhanh tay hòa trộn vào số tôm đã cân mua và chuyển tôm trộm được ra xe tải. Số giỏ tôm bị trộm được ghi nhận là khoảng 38 giỏ, mỗi giỏ từ 30 - 50kg.

Quá trình điều tra, Công an huyện Đầm Dơi đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 đối tượng Võ Văn Thạnh, Đỗ Huệ Tánh và Lê Văn An để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Vụ việc đang được Công an huyện Đầm Dơi phối hợp với công an các tỉnh lân cận mở rộng điều tra vụ việc, đồng thời, truy tìm chủ lưới kéo để xử lý theo quy định.

