Phá đường dây trộm xe máy hạng sang, lộ chiêu "phù phép" của "đầu nậu" 8X

Sau khi thu mua xe trộm cắp từ đồng bọn, Tùng đã "phù phép" biến các tài sản bất chính này thành xe hợp pháp mang đi tiêu thụ.

Nguyễn Thanh Tùng, đối tượng "phù phép" để hợp thức hoá xe trộm cắp.

Ngày 19/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với Công an các huyện Yên Sơn, Sơn Dương và TP.Tuyên Quang triệt phá thành công một đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy trên địa bàn tỉnh này.

Trước đó, từ tháng 2 đến tháng 4/2020, Công an huyện Yên Sơn, Sơn Dương và Công an TP. Tuyên Quang liên tiếp nhận được trình báo của người dân về việc mất cắp các loại xe mô tô, chủ yếu là những loại xe đắt tiền, sử dụng khoá điện tử thông minh.

Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ. Đến ngày 26/4, Ban chuyên án đã bắt quả tang Phạm Quang Hoài (SN 1985, trú xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) khi đối tượng này vừa thực hiện hành vi trộm cắp 1 chiếc xe mô tô.

Qua đấu tranh, Ban chuyên án xác định Hoài đã thực hiện 4 vụ trộm cắp khác gồm 1 vụ tại huyện Yên Sơn và 3 vụ tại TP.Tuyên Quang. 4 chiếc xe xe mô tô sau khi trộm cắp được Hoài bán cho Nguyễn Thanh Tùng (SN 1987, trú phường Bạch Hạc, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Tùng là "đầu nậu" chuyên mua xe trộm cắp được từ đồng bọn, sau đó "phù phép" biến các tài sản bất chính này thành xe hợp pháp mang đi tiêu thụ. Từ làm giả hồ sơ, hợp ký hoá số khung, số máy... đều được Tùng làm kín kẽ.

Cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ của Nguyễn Thanh Tùng 18 xe mô tô các loại là tài sản do phạm tội mà có, 4 chiếc xe do Hoài trộm cắp cũng nằm trong số 18 xe nói trên.

Quá trình điều tra, bước đầu Ban chuyên án đã làm rõ 36 vụ trộm cắp tài sản là xe mô tô tại các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và TP. Hà Nội do nhóm đối tượng trên gây ra. Đồng thời, cơ quan công an cũng thu giữ 22 xe mô tô với tổng giá trị ước tính khoảng 800 triệu đồng. Cơ quan công an cũng bắt giữ thêm 3 đối tượng có hành vi bán xe trộm cắp cho Tùng là Nguyễn Thành Tùng (SN 1990, trú xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội), Trịnh Văn Tú (SN 1994, trú tỉnh Thái Bình) và Vũ Văn Hải (SN 1991, trú tỉnh Nam Định).

Mở rộng điều tra chuyên án, cơ quan công an tiếp tục làm rõ 20 vụ trộm cắp xe mô tô xảy ra tại địa bàn các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc, bắt giữ thêm 5 đối tượng là Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), Tạ Đình Văn (SN 1993), Nguyễn Quang Huy (SN 1988), Phạm Văn Nam (SN 1978), Nguyễn Tiến Ninh (SN 1976) cùng trú tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

