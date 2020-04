Giám đốc Trung tâm Đấu giá tỉnh Thái Bình nói gì trước khi bị bắt?

Thứ Bảy, ngày 18/04/2020 09:00 AM (GMT+7)

Trước khi bị bắt, Giám đốc Trung tâm Đấu giá tỉnh Thái Bình cho biết, bản thân ông ta và gia đình từng bị đe dọa trong thời gian dài. Vị này cũng chia sẻ cách thức tham gia đấu giá đất đai của “giang hồ” Đường “Nhuệ”.

Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

Bắt 4 cán bộ dính dáng vụ Đường “Nhuệ”

Quá trình mở rộng vụ án vợ chồng bị can Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) và Nguyễn Thị Dương, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 4 cán bộ để điều tra hành vi phạm tội theo Khoản 1, Điều 356 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đang phối hợp với Viện KSND tỉnh để làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định.

Bốn cán bộ này gồm Phạm Văn Hiệp (SN 1984) - Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình (Trung tâm đấu giá); Vũ Gia Thành (SN 1977) - Đấu giá viên Trung tâm đấu giá; Trịnh Thị Minh Thúy (SN 1970) - Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN&MT Thái Bình (Trung tâm quỹ đất); Hà Văn Dũng (SN 1984) - nhân viên Trung tâm quỹ đất. Trong đó, Trung tâm đấu giá là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp Thái Bình.

Trước khi bị bắt, bị can Phạm Văn Hiệp đã có cuộc trao đổi với PV và thừa nhận vợ chồng Đường “Nhuệ” có tham gia một số cuộc đấu giá do trung tâm tổ chức. “Đường có tham gia một số cuộc đấu giá tại đây với tư cách cá nhân, trúng đấu giá không nhiều và trúng vì Đường bỏ giá rất cao so với khởi điểm, gấp 2 - 3 lần. Số liệu cụ thể tôi không cung cấp được nữa vì đã bàn giao tài liệu cho công an, nhưng tôi khẳng định tất cả quy trình của trung tâm đều tuân thủ pháp luật” - ông Hiệp nói.

Đáng chú ý, ông Phạm Văn Hiệp khẳng định mình và gia đình từng bị Đường “Nhuệ” cùng đàn em de dọa trong một thời gian dài. Ông Hiệp trình báo việc này với cơ quan công an nhưng không được giải quyết. “Nó cho người đe dọa tôi suốt, ngày cũng như đêm. Có hôm 5 - 6h sáng mùng 1 Tết, có thằng nhắn tin, đại loại là mày còn tương lai phía trước, còn nhiều cái tốt, bản thân tao chỉ là thằng nghiện và mạng của thằng nghiện không là gì so với mày” - ông Hiệp nói.

“Câu kết với nhau rất tinh vi”

Ông Hiệp lý giải bị Đường “Nhuệ” đe dọa vì: “Tôi làm công khai quá, minh bạch ai cũng biết thì chúng nó ăn gì? Trung tâm tôi đã đấu giá bán được gấp 2 - 3 lần khởi điểm như bán ở Vũ Hội, tôi đấu từ 5 triệu/m2 lên 17 triệu/m2 nên chúng nó phải bỏ cọc. Những thông tin nó mua được nhiều cũng là khoe khoang thôi, như tôi đấu giá 46 lô đất ở Vũ Ninh, Đường khoe trên Facebook là vợ nó trúng hơn 30 lô nhưng thực tế, Dương chỉ trúng 5 lô”.

Bức ảnh được Đường Nhuệ đăng lên Facebook ngay sau khi Nguyễn Thị Dương bị bắt với nội dung: “Mong vợ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Chia sẻ về cách thức đấu giá của vợ chồng Đường Nhuệ, ông Phạm Văn Hiệp nói: “Nó thông đồng, bảo là bán hồ sơ đấu giá nhưng ỉm đi, chỉ bán cho độ 10 người nhà nó rồi nghe ngóng, nếu không lộ sẽ cho đặt cọc, tổ chức đấu giá luôn. Như vậy làm gì có ai biết mà đấu với nó và như thế, nó sẽ mua được đất với giá gần như bằng khởi điểm. Nếu lộ ra nó phải “đàm phán” với người khác, cũng phải bỏ ít tiền để người khác rút... Thực sự nó câu kết với nhau rất tinh vi, tôi làm trong ngành mới hiểu được”.

Ông Hiệp khẳng định thêm, hiện tượng tiêu cực trong đấu giá đất rất phổ biến tại các địa phương trong tỉnh Thái Bình. Việc này không chỉ khiến ngân sách thất thu khoản tiền lớn, nó còn gây bức xúc trong người dân và cán bộ, kể cả sĩ quan trong lực lượng công an. Ông Hiệp cũng mong muốn các cơ quan chức năng sẽ làm rõ những tiêu cực này.

Tuy nhiên, trên đây chỉ là những trao đổi của ông Phạm Văn Hiệp với phóng viên. Tối 16/4, ông Hiệp đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do liên quan đến đường dây của Đường “Nhuệ”. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Theo một số tài liệu PV có được, tháng 1/2019, huyện Đông Hưng tổ chức đấu giá 24 lô đất thuộc xã Lô Giang, kết quả Nguyễn Xuân Đường mua được tới 20 lô. Năm 2018, huyện Đông Hưng tổ chức đấu giá 20 lô đất, rộng hơn 4.300m2 ở xã Đông Phương với giá khởi điểm hơn 6.516 triệu đồng và Nguyễn Thị Dương trúng toàn bộ với mức giá 6.526 triệu đồng - cao hơn không quá 10 triệu đồng.

