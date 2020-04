Ai bảo kê Đường "Nhuệ"?

Thứ Sáu, ngày 17/04/2020 09:00 AM (GMT+7)

Cơ quan điều tra khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại trụ sở công an phường ở TP Thái Bình nhưng sau đó lại tạm đình chỉ. Đến nay, khi Nguyễn Xuân Đường tức Đường “Nhuệ” bị bắt, đã có quyết định phục hồi vụ án này để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Ðánh người trong đồn công an

Ngày 16/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình cho biết, đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18/11/2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình). Công an tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo công an thành phố phối hợp chặt chẽ với Viện KSND cùng cấp để xử lý vụ án theo quy định.

Mẹ con bà Đinh Thị Lý

Trước đó, bà Đinh Thị Lý (SN 1964, ở TP Thái Bình) tố cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, SN 1971, ở TP Thái Bình) đã đánh đập mẹ con bà ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm. Cụ thể, bà cho biết vốn không quen biết Đường, nhưng đối tượng này cho đàn em tới nhà bà gây rối vào ngày 17/11/2014. Nguyên nhân do Đường được một phụ nữ nhờ giải quyết chuyện tiền nong với bà. Trong số những người đến đập phá, bà Lý nhận ra một đối tượng đã ăn trộm xe máy của gia đình trong những ngày trước đó. “Ông Nhuệ bố Đường ở cạnh đây. Kẻ ăn trộm xe là đàn em của Đường "Nhuệ", có chết tôi cũng nhận ra” - bà Lý chia sẻ.

Sáng 18/11/2014, bà và con trai Mai Thế Duy (SN 1988) tới phòng tiếp dân trong trụ sở Công an phường Trần Lãm khai báo mất trộm xe và việc hàng chục đối tượng xăm trổ quấy rối gia đình, nhưng Đường “Nhuệ” và đàn em đi theo. Bà Lý khẳng định, Nguyễn Xuân Đường đã yêu cầu đàn em đóng cửa phòng tiếp dân để đánh đập 2 mẹ con bà đồng thời chửi bới, đe dọa. Người phụ nữ nói: “Nó đang đánh mẹ con tôi, cửa phòng tiếp dân mở ra và có một anh công an nhìn vào nhưng chính anh công an này lại đóng cửa phòng cho nó đánh tiếp. Đánh xong, vợ Đường là Nguyễn Thị Dương cùng mấy phụ nữ khác tiếp tục chửi bới tôi trước mặt phó công an phường”.

Về việc này, anh Duy kể lại: “Lúc đó khoảng 7h30, tôi đang ngồi trình báo nhưng Đường vào phòng và anh công an phường ra ngoài, nói đi giao ban. Đường cho đàn em đóng cửa rồi đánh 2 mẹ con tôi trong khoảng 10 phút, đánh tới mức răng tôi lạo xạo ở quai hàm. Đánh xong, mẹ tôi chạy ra ngoài kêu cứu, nói sao công an để chúng nó đánh người, nhưng một ông công an bảo đánh đâu mà đánh. Cảnh sát cho tôi đi giám định, lần đầu tổn hại dưới 9% nhưng gia đình bảo không thể nhẹ như vậy nên họ làm lại, xác định tôi tổn hại 15% sức khỏe”.

“Dọa giết dần cả mấy họ”

Bà Lý nói thêm, sau vụ việc, Công an phường đề nghị bà “giảng hòa” với Đường “Nhuệ” nhưng bà không đồng ý và yêu cầu giải quyết theo quy định pháp luật. Đến ngày 5/1/2015, cơ quan điều tra khởi tố vụ án cố ý gây thương tích với anh Duy. Tuy nhiên, ngày 5/7/2015, phía điều tra ra quyết định tạm đình chỉ vụ án với lý do: “Chưa xác minh được bị can trong vụ án; Hết thời hạn điều tra”.

Gia đình nạn nhân cũng cho biết, sau vụ việc, họ bị Đường và đàn em liên tục đe dọa, nói sẽ “giết dần mấy họ”. Trong một băng ghi âm được cung cấp cho PV có đoạn dọa nạt bà Lý như sau: “Con cái mày ra đường bố mày đâm chết hết con ạ… Bố mày đã nói là làm được con chó ạ, tốt hơn hết là cả tổ nhà mày trốn đi, bố sắp giết mày đến nơi rồi đấy”. Bị dọa giết nhưng người phụ nữ không sợ, nói: “Các con tôi hiền lành cứ bảo tôi dừng đi, không làm gì được nó đâu nhưng tôi quyết theo đến cùng. Có lần sinh nhật Đường, tôi chửi nhau với đàn em của nó trên mạng, bảo Đường chỉ là con châu chấu. Con tôi biết được sợ run người, xin tôi dừng ngay lại”.

Vợ chồng bị can Nguyễn Xuân Đường

Ngoài ra, bà Lý khẳng định từng cung cấp nhiều video, USB dữ liệu liên quan hành động của Đường “Nhuệ” và đàn em cho phía điều tra nhưng không được giải quyết. Đưa ra một tập phiếu chuyển đơn, bà Lý nói: “Suốt bao năm qua tôi đi kiện, các cấp chính quyền cũng chuyển đơn, yêu cầu giải quyết việc của tôi nhưng Công an TP Thái Bình không trả lời. Từ hôm nghe tin vợ chồng Đường bị bắt, tôi rất vui và đến nay vụ án được phục hồi thật sự. Một lần nữa tôi càng tin tưởng hơn vào pháp luật”.

Trong vụ việc của bà Lý, cả quyết định khởi tố và tạm đình chỉ điều tra ban hành năm 2015 đều do thiếu tá Cao Giang Nam - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT kiêm Phó trưởng Công an TP Thái Bình ký. Đáng chú ý, ông Cao Giang Nam bị anh Nguyễn Văn Hà - sĩ quan công an một phường trong TP Thái Bình tố cáo đã bao che cho Đường “Nhuệ”. Theo đơn của anh Hà, bố mẹ anh là ông bà Nguyễn Văn Lẫm, Phạm Thị Quyết từng vay 1,7 tỷ đồng của Đường, lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày.

Sau đó, dù gia đình vẫn đang trả nợ nhưng ngày 3/10/2017, Nguyễn Xuân Đường cho người đến đập phá, ép họ phải bán lại nhà xưởng Cty Lâm Quyết của bố mẹ anh cho mình dù tài sản này có giá 7 tỷ đồng. Trong 16 ngày liên tiếp, Đường cho đàn em ở lại nhà xưởng, đuổi đánh người trông coi nhưng Công an TP Thái Bình không giải quyết dù gia đình kêu cứu nhiều lần. Theo anh Hà, chính “thủ trưởng” Cao Giang Nam sau đó quyết định không khởi tố vụ án.

Trao đổi với PV, một sĩ quan công an đã nghỉ hưu, từng công tác trong tỉnh Thái Bình đánh giá: “Bao che chắc chắn là có. Bao che ở đây tôi không biết cụ thể là ai nên không dám nói bừa nhưng phải có cả một mạng lưới”.

