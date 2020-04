Cựu Trưởng CA phường nói gì vụ Đường "Nhuệ" đánh người ở trụ sở công an?

Ông Trần Mạnh Tản, cựu Trưởng CA phường Trần Lãm nói, bà Lý và con trai bà ấy có bị đánh hay không, cả đơn vị không ai biết vì lúc đó bận họp.

Trụ sở Công an phường Trần Lãm, nơi xảy ra vụ án "Cố ý gây thương tích"

Sáng 16/4, thông tin từ Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình quyết định phục hồi điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014.

Theo tố cáo, bà Đinh Thị Lý (56 tuổi) và con trai là anh Mai Thế Duy (SN1988) đều trú tại ở tổ 4, phường Trần Lãm, TP Thái Bình đã bị Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn lăng mạ, đánh ngay tại phòng tiếp dân trụ sở Công an phường Trần Lãm. Anh Duy đã bị đánh gãy xương hàm với tỷ lệ thương tật là 15%.

Sáng 17/4, PV Báo Giao thông đã có buổi trao đổi trực tiếp với ông Trần Mạnh Tản, nguyên Trưởng Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình để tìm hiểu rõ sự việc.

Ông Tản cho biết: "Tôi đã về hưu được gần 5 năm nay. Vào tối ngày 18/11/2014 đến 6h sáng hôm sau (19/11/2014) tôi trực tại đơn vị, có 1 cô gái ở Hà Nội lên trực tiếp phòng trực của tôi phán ánh việc đưa cho bà Đinh Thị Lý một số tiền để lo việc nhưng hơn 1 năm chưa được việc và không trả tiền. Khi đó tôi trả lời việc xảy ra ở Hà Nội nên thẩm quyền do Công an Hà Nội giải quyết. Vì buổi sáng hôm đó tôi có cuộc họp giao ban đơn vị nên hẹn người này tầm 8h sáng cùng ngày lên cơ quan viết đơn trình bày lại sự việc".

“Đến khoảng 8h15 ngày 19/11/2014, đồng chí Thực, Phó Công an phường có báo cáo lại là có 2 người tới công an phường trình bày về vấn đề trên. Tôi nói ông Thực đưa giấy bút vào phòng tiếp dân để 2 bên tự khai. Trong thời gian giao ban, chúng tôi không nghe thấy tiếng cãi nhau.

Sau khi họp xong, tôi xuống phòng tiếp dân thì bà Lý nói vừa bị vợ chồng Đường Dương và một người nữa lăng mạ, nhổ bọt vào mặt bà, đấm vào con mặt bà ấy", ông Tản cho biết.

Anh Duy bị vỡ xương hàm, phải phẫu thuật với tỷ lệ thương tật là 15%

Ông Tản sau đó hỏi anh Duy có bị làm sao không thì người này cho biết đau bên trong mặt. Nhận thấy tình hình phức tạp, ông Tản đã báo cáo ngay cho anh Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an TP Thái Bình để báo cáo về sự việc.

Sau khoảng 20 phút, Công an TP Thái Bình đã có mặt tại trụ sở Công an phường Trần Lãm để làm việc, thu thập thông tin liên quan. Sau đó, Công an TP Thái Bình đã thụ lý vụ việc để giải quyết. Công an phường Trần Lãm không tham gia giải quyết việc gì nữa.

Trao đổi về việc Công an TP Thái Bình khôi phục điều tra vụ án “Có ý gây thương tích” trên, ông Tản nêu quan điểm: “Cơ quan có căn cứ thì cứ phục hồi theo quy định. Đây mới chỉ tạm đình chỉ điều tra. Tôi ủng hộ hoàn toàn việc này trên quan điểm đúng người đúng tội. Giả sử cơ quan điều tra có đủ căn cứ khởi tố bị can thì họ cứ làm theo đúng quy định”.

Liên quan đến vụ án, bà Lý thông tin thêm, thời điểm con bà bị đánh, bà thấy cán bộ công an phường hé cửa nhìn thấy mà không nói gì.

Tuy nhiên khi được hỏi, ông Tản khẳng định là không có. “Lúc ấy cả cơ quan giao ban hết thì làm gì còn ai. Việc của bà Lý là việc dân sự, xảy ra bao nhiêu năm rồi, mình nghĩ đơn giản, không phải việc cháy nhà, chết người, đưa tờ giấy cho các bà ngồi khai thôi. Thực sự việc bà Lý và con trai bà ấy có bị đánh hay không, đánh như nào thì cả đơn vị không ai biết. Lúc ấy chúng tôi họp trên tầng 2, không nghe thấy gì ầm ĩ cả. Nếu có gì ầm ĩ thì đã hô quân xuống ngay”, ông Tản trả lời.

Trong những ngày qua, dư luận ở tỉnh Thái Bình cho rằng việc Công an phường Trần Lãm để xảy ra sự việc như thế thì trách nhiệm thuộc về ai?. Ông Tản phân trần với PV: “Chúng tôi đã làm hết trách nhiệm còn người ta trách thì cũng phải chịu thôi. Bây giờ tôi biết phải thanh minh với ai?”.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, đại diện Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT đang tiến hành điều tra xác minh lại vụ việc sau khi Công an TP Thái Bình ra quyết định khôi phụ điều tra lại vụ án “Cố ý gây thương tích” liên quan đến băng nhóm Đường "Nhuệ”.

