Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin về vụ bị can tử vong tại nhà tạm giữ

Người nhà không tin ông Nguyễn Minh Sự tự tử, hiện vẫn chưa đưa thi thể về lo hậu sự.

Sáng 25/9, trao đổi với PV Tiền phong, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng đang tích cực điều tra để có kết luận liên quan vụ bị can Nguyễn Minh Sự (40 tuổi, trú thôn Trung An, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) tử vong trong quá trình tạm giam.

“Cơ quan pháp y đánh giá dấu hiệu ban đầu thì bị can Nguyễn Minh Sự chết do treo cổ. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã gửi giám định mô ra Hà Nội để có thêm căn cứ kiểm tra toàn diện để có kết luận chính thức", ông Dũng nói. Theo ông Dũng, người nhà bị can yêu cầu giải thích dấu vết trên thi thể, công an cũng giải thích rất rõ là khi 2 phạm nhân ở cùng phòng phát hiện và đỡ thi thể xuống thì do nặng nên có lúng túng gây va đập.

"Kết luận giám định dấu vết hình thành sau khi treo cổ, tuy nhiên phía gia đình chưa chịu, vẫn đang tạo áp lực, chưa đưa thi thể về. Quan điểm là tập trung điều tra, làm rõ. Cơ quan chức năng tiếp nhận những thông tin từ phía người nhà và sẽ giải quyết hết sức khách quan, nếu có vi phạm xử lý đúng theo quy định pháp luật”, Giám đốc Công an Quảng Nam khẳng định.

Những ngày qua, trên mạng xã hội và dư luận tại tỉnh Quảng Nam xôn xao vụ việc bị can Nguyễn Minh Sự tử vong trong quá trình bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Phước.

Theo người nhà, ông Nguyễn Minh Sự bị bắt tạm giam 4 tháng từ trưa 19/9. Đến chiều 21/9, người thân đến Công an huyện Tiên Phước thì được thông báo ông Sự đã tự tử, đang đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Tối 21/9, người nhà vào thăm thì thấy ông Sự đang trong tình trạng bất tỉnh và thở máy. Đến rạng sáng 22/9, ông Sự được xác định đã tử vong.

Theo người nhà, kiểm tra cơ thể ông Nguyễn Minh Sự gia đình phát hiện có vết thương lớn ở vùng đầu và một thương tích ở chân. Ngoài ra, có một số vết bầm trên người, do đó phía gia đình không tin là ông Sự tự tử.

Hiện gia đình vẫn chưa đưa thi thể ông Sự về nhà lo thủ tục an táng mà vẫn để ở Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, chờ kết quả điều tra chính thức.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Minh Sự bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "tổ chức mua bán trái phép chất ma túy" hôm 19/9.

Khoảng 14 giờ chiều 21/9, hai bị can trong buồng tạm giam phát hiện ông Sự treo cổ tự tử bằng vải mùng nên đỡ ông này xuống, hô hoán cho lực lượng công an đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Thái Bình Dương tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Sau đó, tình trạng của bệnh nhân Sự diễn biến nặng nên đã được đưa xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam, đến sáng 22/9, ông Sự tử vong.

