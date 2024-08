Giải cứu thành công 1 phụ nữ bị bắt, bán làm gái mại dâm

Sáng 18-8, trao đổi với PLO, Thượng tá Nguyễn Văn Toàn, Phó trưởng Công an huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Ngọc Bích (19 tuổi, ngụ thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên), Lê Như Bảo (33 tuổi) và Trương Thị Mỹ Nương (33 tuổi, cùng ngụ huyện Sông Hinh) để điều tra về hành vi mua bán người.

Nạn nhân trong vụ án là chị NHN (18 tuổi, người dân tộc Ê Đê, ngụ xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên).

Theo thượng tá Toàn, ngày 8-8, Lê Thị Ngọc Bích cùng một nhóm người đến địa bàn xã EaTrol để đòi nợ nhưng không gặp con nợ. Lúc này, nhóm của Bích thấy chị N đang ở phòng của con nợ nên bắt về rồi đánh đập.

Lê Thị Ngọc Bích (bìa trái) và Trương Thị Mỹ Nương. Ảnh: VT

Sau đó, Bích liên lạc, thỏa thuận bán chị N cho một quán nước giải khát ở buôn Nhum, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh, do Lê Như Bảo làm chủ với giá 20 triệu đồng.

Trương Thị Mỹ Nương là chị họ của Bảo, tới gặp Bích giao tiền và chở chị N về quán của Bảo.

Tại đây, chị N bị giam lỏng ở phía sau nhà và bị chủ quán chỉ đạo bán dâm cho khách. Toàn bộ tiền bán dâm do chủ quán thu giữ.

Theo thượng tá Toàn, ngay khi nhận tin đã chỉ đạo ngay Cơ quan CSĐT Công an huyện lập tổ công tác, vào cuộc truy xét, giải cứu nạn nhân.

Lê Như Bảo tại cơ quan công an. Ảnh: VT

Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh huy động toàn bộ lực lượng vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định nơi chị N bị giam lỏng nên tổ chức các mũi trinh sát áp sát.

“Khi xác định chính xác nạn nhân đang ở trong căn nhà, các lực lượng tiến hành khám xét khẩn cấp, giải cứu thành công chị N”- thượng tá Toàn cho biết.

Cùng ngày, ông Đinh Ngọc Dạn, Phó chủ tịch UBND huyện Sông Hinh, cho biết sau khi nhận báo cáo về vụ việc, Huyện ủy, UBND huyện Sông Hinh đã khen thưởng đột xuất cho Công an huyện Sông Hinh về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm mua, bán người.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]