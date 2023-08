Giải cứu 2 bé gái ở Lai Châu bị ép làm nhân viên massage

Ngày 11/8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, mới đây, Ban Quản trị Fanpage Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin nhắn đề nghị giúp đỡ khẩn cấp cháu Tẩn Thị S. (SN 2008, ở xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) về việc bị dụ dỗ đi bán trà sữa ở Hà Nội với mức lương cao.

Hình ảnh nạn nhân và dòng tin nhắn cầu cứu.

Khi đến Hà Nội, cháu S. bị đưa vào làm việc tại một quán massage mà gia đình không biết địa chỉ. Do cháu S. không chấp nhận công việc nên bị các đối tượng yêu cầu gọi điện về nhà đòi phí giới thiệu việc làm. Nếu không trả tiền, S. sẽ bị đưa đi nơi khác làm việc nặng nhọc để trả nợ.

Quản trị Fanpage đã nhanh chóng hướng dẫn cháu S. cách định vị đánh dấu vị trí. Khi xác định cháu S. đang ở khu vực phường Bưởi, quận Tây Hồ (Hà Nội), Công an tỉnh Lai Châu đã trao đổi với Công an quận Tây Hồ để tiến hành phối hợp truy tìm. Đến 16h ngày 1/8, công an đã tìm được cháu S. khi đang bị các đối tượng quản thúc tại quán massage ở đường Lạc Long Quân, phường Bưởi. Tại trụ sở Công an quận Tây Hồ, cháu S. bình tĩnh trở lại. Cháu cho biết, không liên lạc được với người em họ Tẩn Thị T. (SN 2008) đi với cháu xuống Hà Nội để bán trà sữa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 2/8, Công an quận Tây Hồ đã xác định được cháu T. bị đưa đến một quán massage ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Sau đó, Công an quận Tây Hồ đến huyện Khoái Châu đưa cháu T. về trụ sở. Ngày 3/8, Công an quận Tây Hồ đã bàn giao 2 cháu cho gia đình. Trong sự vui mừng xúc động, gia đình của 2 cháu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với lực lượng công an, gửi thư cảm ơn đến Công an tỉnh Lai Châu, Công an TP Hà Nội.

Ngày 8/8, Hội phụ nữ xã Nậm Cha sau đã gửi thư bày tỏ sự cảm phục lực lượng công an đã nhanh chóng giúp đỡ 2 cháu thoát khỏi bẫy “việc nhẹ lương cao”, trở về an toàn với gia đình. Hiện, Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về hành vi “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Công an quận Tây Hồ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu nhận định, vụ việc trên là lời cảnh tỉnh tới các bậc phụ huynh cần quan tâm, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và quản lý chặt chẽ con em mình. Không chỉ có vậy, các bậc phụ huynh cũng thường xuyên tìm hiểu, chia sẻ các bài cảnh báo thủ đoạn phạm tội để nâng cao hiểu biết, kỹ năng tự bảo vệ, để giúp cho người thân tránh được các bẫy lừa đảo.

