Bị can truy nã trong nhóm mua bán thiếu nữ, ép bán dâm ở quận 12 bị bắt

Từ ngày 24 đến ngày 25-5, Đội CSHS, Công an quận 12 đã bắt thêm bốn người có Quyết định truy nã nguy hiểm, phạm tội cố ý gây thương tích do Công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận ra quyết định truy nã. Theo đó, ngày 17-5, Công an quận 12 nhận được thông tin trao đổi của Công an huyện Ninh Hải có nhóm bốn người bị truy nã đặc biệt có khả năng lẩn trốn trên địa bàn. Vũ, Ân, Chuẩn và Hải đã được Công an quận 12 bàn giao cho Công an huyện Ninh Hải xử lý theo thẩm quyền. Ảnh: CA Những người này bao gồm Đoàn Tuấn Vũ (27 tuổi), Võ Sỹ Tri Ân (27 tuổi), Nguyễn Lê Đình Chuẩn (17 tuổi), Trần Ngọc Hải (22 tuổi, cùng ngụ huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSHS đã nhanh chóng tập trung xác minh, truy bắt. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong ngày 24-5, trinh sát hình sự xác định có ba người trong nhóm này đã lẩn trốn xuống Vũng Tàu gồm Vũ, An, Chuẩn. Một tổ công tác đã ngay lập tức xuống Vũng Tàu, truy bắt thành công nhóm này. Một người còn lại là Hải đang lẩn trốn tại địa bàn phường Tân Thới Nhất, quận 12 cũng bị trinh sát hình sự bắt giữ. Những người này đang được Công an quận 12 bàn giao cho Công an huyện Ninh Hải xử lý theo thẩm quyền.