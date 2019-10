Gia đình cai thầu bị chém tử vong bất ngờ trước lời khai của nữ nghi phạm

Thứ Hai, ngày 28/10/2019 16:00 PM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, Then khai nhận xuống tay sát hại anh Th. do mâu thuẫn tình cảm. Tuy nhiên, vợ và gia đình nạn nhân phủ nhận điều này và cho rằng nghi phạm khai bừa nhằm gỡ gạc tội lỗi cho bản thân.

Đã 3 ngày kể từ khi anh Bùi Ngọc Th. (SN 1979, trú tại đội 9, thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) bị sát hại, không khí bi thương vẫn tràn ngập ngôi nhà gia đình nạn nhân sinh sống. Khi PV đến nhà, mọi người trong gia đình anh Th. đang ngồi trò chuyện trước ban thờ anh.

Chị Dung và gia đình cho rằng nghi phạm Then khai sai tình tiết vụ án để giảm nhẹ tội.

Chị Hà Thị Dung (SN 1987, vợ anh Th.) vẫn chưa hết bàng hoàng, không tin rằng đã mất đi người chồng đầu ấp tay gối.

Trước đó, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các lực lượng bắt giữ nghi phạm Đinh Thị Then ((SN 1989, trú tại đội 9 thôn Cáp, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), đông thời ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi Giết người. Đinh Thị Then được xác định chính là nghi phạm đã xuống tay sát hại anh Th.

Tại cơ quan công an, Then khai nhận, khoảng tháng 6/2019, anh Th. quen biết và phát sinh tình cảm nam nữ với Then. Sau đó, giữa anh Th. và Then nhiều lần quan hệ tình cảm với nhau.

Đến khoảng tháng 8/2019, Then phát hiện mình bị mắc bệnh liên quan đến việc quan hệ tình dục. Do chồng đi lao động nước ngoài đã lâu nên Then nghĩ người lây bệnh cho mình là anh Th.

Then đã nhiều lần gặp anh Th. yêu cầu anh phải có trách nhiệm với chi tiền để chữa bệnh nhưng anh Th. liên tục từ chối. Sau đó, Then đã dò hỏi và biết được nơi ở của gia đình anh Th.

4h30 sáng ngày 24/10, Then mang theo dao gọt hoa quả tìm đến nhà anh Th. gọi cửa. Anh Th. đi ra ngoài, 2 bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Then đã đâm anh Th. nhiều nhát khiến anh Th. tử vong.

“Tôi cho rằng, Then khai láo hòng làm giảm nhẹ tội lỗi đã gây ra cho chồng tôi, gia đình chúng tôi. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ thấy chồng tôi quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ nào khác.

Chồng tôi làm cai thầu xây dựng trong huyện nên nhận nhiều công trình. Tối nào anh ấy cũng ngủ ở nhà, chưa đi qua đêm bao giờ, trừ công việc đột xuất của gia đình.

Hôm xảy ra vụ án, tôi làm ca đêm, ở nhà chồng tôi ngủ với con trai út, còn 2 con gái tôi ngủ một giường. Đêm đó nếu tôi có nhà thì biết đâu chồng tôi đã không phải bỏ mạng. Bình thường ở nhà, 2 vợ chồng tâm sự đến khuya mới đi ngủ”, chị Dung cho hay.

Chị Dung và gia đình chị nói rằng, họ chưa từng nhìn thấy Đinh Thị Then trước đó. Cũng chưa bao giờ vợ chông chị Dung to tiếng, nặng lời với nhau, anh Th. được coi là người đàn ông yêu vợ, thương con.

Người dân trong làng Vĩnh Xuyên nói nạn nhân Th. là người tử tế, hiền lành.

Những người hàng xóm gia đình anh Th. cũng cảm thấy sốc trước lời khai của Then: “Anh Th. tính tình hiền lành, vui vẻ, từ trước đến nay chưa từng mâu thuẫn với ai. Anh ấy được dân làng quý mến, đặc biệt không hề có điều tiếng gì về chuyện trai gái. Chúng tôi không biết lời khai của nghi phạm có gì uẩn khúc không?”.

Mẹ vợ anh Th. là bà Hà Thị Tươi (SN 1961) thì hết mực khen con rể luôn đối xử tốt với vợ con và gia đình phía nhà vợ: “15 năm nó làm rể gia đình nhà chúng tôi, nó cư xử rất phải phép, chưa làm phật lòng ai. Có công việc gì cũng xắn tay vào làm, ai ngờ nó không qua được vận hạn này”.

Khi được hỏi, nếu anh Th. không bị sát hại do liên quan đến tình cảm thì có thể do nguyên nhân nào khác? Chị Dung cho hay, chị tin chồng chị bị Then sát hại là do mâu thuẫn khác.

Theo chị Dung, mấy tháng nay, anh Th. có nhận một công trình xây dựng nhà dân ở thôn Cáp, xã Hồng Dụ, gần nơi nghi phạm Then sinh sống. Bản thân Then làm nghề thu mua sắt vụn.

Chi Dung có nghe những người thợ xây trong đội thợ của anh Th. nói rằng, thời gian gần đây, anh Th. hay than phiền về việc ở công trình của mình thường xuyên xảy ra tình trạng mất cắp thước nhôm, kẹp sắt và một số vật dụng kim loại, và anh có nghi ngờ Then đã lấy trộm.

Từ đó, 2 bên đã thỉnh thoảng xảy ra xô xát. Có lần Then đã chặn xe máy của anh Th. và đập vỡ đèn đằng trước, anh Th, có tát lại 2 cái và Then có nói sẽ không để cho anh Th. được yên.

“Người chết thì cũng đã chết rồi, tôi và gia đình chỉ mong cơ quan công an điều tra, làm rõ vụ việc, đúng bản chất của vấn đề, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để hương hồn chồng tôi được an nghỉ”, chị Dung bày tỏ nguyện vọng.