Nghi "đổ bệnh" cho người tình, chủ thầu xây dựng bị đâm chết

Chủ Nhật, ngày 27/10/2019 09:21 AM (GMT+7)

Nghi bị ông Th. "đổ bệnh" nhưng lại trốn tránh trách nhiệm, Then đã dùng dao sát hại người tình.

Tin ngắn Sự kiện:

Nghi phạm Đinh Thị Then tại cơ quan công an

Ngày 26-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án; quyết định tạm giữ hình sự Đinh Thị Then (SN 1989, nơi cư trú đội 9 thôn Cáp, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) về hành vi giết người. Nghi phạm này được xác định đã dùng dao sát hại người tình là ông Bùi Ngọc Th. (SN 1979, ở đội 9, thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang) một cách dã man.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 5 giờ ngày 24-10, người dân phát hiện ông Bùi Ngọc Th. nằm gục ở khu vườn nhà, có 3 vết đâm ở vùng ngực. Ngay sau đó, người nhà và hàng xóm đã nhanh chóng sơ cứu và chuyển ông Th. đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang cấp cứu. Tuy nhiên, do vết đâm thấu ngực nên ông Th. tử vong lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày.

Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Hoà, Công an huyện Ninh Giang cùng chính quyền địa phương đã có mặt để bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ án.

Hàng xóm cho biết ônh Th. là chủ thầu xây dựng. Nạn nhân đã có vợ và 3 con nhỏ. Con gái lớn 15 tuổi đang học lớp 9, con gái thứ hai 11 tuổi đang học lớp 5 và con trai út 5 tuổi.

Hàng xóm và người nhà ông Th. đều nhận xét ông hiền lành, trong quan hệ với thợ làm cũng không xảy ra mâu thuẫn, bất đồng, tiền công thợ đều thanh toán sòng phẳng.

Theo ông Bùi Ngọc Ph. (SN 1952, là bố ông Th.), vào khoảng 5 giờ 15 phút ngày 24-10, nghe thấy tiếng gọi của cháu nội Bùi T.N.A., con gái ông Th., ông Ph. chạy sang thì thấy con trai nằm sấp bên vũng máu ở vườn cạnh nhà.

Sau đó, ông Ph. hô hoán mọi người đưa con trai đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang. Trên ngực ông Th. thấy có 3 vết dao đâm thấu ngực, trong đó 2 vết bên trái, 1 vết bên phải. Ông Th. tử vong sau đó do mất máu cấp.

Cháu Bùi T.N.A., con gái thứ 2 của ông Th., cho biết sáng 24-10, cháu nghe thấy tiếng gõ cửa rồi thấy bố đi ra. Sau đó lại nghe thấy tiếng đập cửa mạnh. Khi nghe thấy tiếng người chạy, tiếng xe máy nổ, cháu chạy ra cổng nhưng cổng đóng, cháu ngó qua tường không thấy người và xe máy. Cháu gọi bố nhưng không ai trả lời, sau đó gọi chị gái dậy tìm bố và phát hiện bố nằm ở vườn cạnh nhà.

Quá trình rà soát, các trinh sát hình sự được một nhân chứng cho biết vào thời điểm hơn 5 giờ cùng ngày có một đối tượng đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đi xe máy màu trắng dừng ở trước cổng nhà nạn nhân.

Cùng với đó, lực lượng phá án nhận được thông tin trước ngày xảy ra vụ án có một phụ nữ chặn xe máy của ông Th. và dùng búa đập vào xe. Trong khi lời qua tiếng lại, ông Th. đã đánh người phụ nữ trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 26-10, các trinh sát đã xác định đối tượng nghi vấn là Đinh Thị Then (SN 1989, nơi cư trú đội 9 thôn Cáp, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), làm nghề bán sắt vụn. Ngay sau đó, người phụ nữ này được mời lên cơ quan công an làm việc.

Quá trình đấu tranh, Đinh Thị Then ban đầu khai nhận khoảng tháng 6-2019, ông Th. quen biết và phát sinh tình cảm nam nữ với Then. Sau đó, giữa ông Th. và chị Then nhiều lần quan hệ tình dục với nhau.

Đến khoảng tháng 8-2019, Then phát hiện mình bị mắc bệnh liên quan đến việc quan hệ tình dục. Do chồng đi lao động nước ngoài đã lâu nên Then nghĩ người lây bệnh cho mình là ông Th..

Thời gian sau đó, Then phải điều trị bệnh tại Trung tâm y tế huyện Ninh Giang. Khi bắt đầu điều trị bệnh, giữa chị Then và ông Th. xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc ông Th. không đưa tiền khám, chữa bệnh cho Then; mặt khác ông Th. không gặp gỡ, liên lạc nên người phụ nữ này đã tìm đến nhà ông Th. để nói chuyện liên quan đến trách nhiệm của ông Th..

Theo lời khai của Then, nếu ông Th. không đồng ý thì người phụ nữ này sẽ ra tay sát hại ông Th.. Khoảng 4 giờ 30 phút, ngày 24-10, Then mang theo một dao nhọn loại dao gọt hoa quả và điều khiển xe máy hiệu SYM ELEGENT màu trắng, đỏ, đen mang BKS 34E1-081.05 đến nhà ông Th.. Do thấy cửa cổng đóng nên Then đã đứng ngoài cổng gọi ông Th..

Nghe gọi, ông Th. đi ra nhưng không mở cổng mà đứng ở bên trong nói chuyện với Then. Then đã yêu cầu ông Th. phải có trách nhiệm đối với bệnh của mình nhưng ông Th. không đồng ý. Thấy vậy, Then đi vòng qua khu vực không có tường bao để vào sân nhà ông Th.. Tại sân, Then và ông Th. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Do bực tức trước việc ông Th. trốn tránh trách nhiệm, coi thường mình nên Then đã lấy dao cất giấu trong người, đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Sau khi gây án, Then điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường, về nhà.