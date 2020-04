GĐ Công an Thái Bình: "Không có vùng cấm với vụ án liên quan Đường Nhuệ"

Thứ Sáu, ngày 17/04/2020 15:02 PM (GMT+7)

Cơ quan Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra lại các vụ án liên quan đến “Đường Nhuệ” và khẳng định sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm.

Vợ chồng Đường Dương đang bị Công an tỉnh Thái Bình điều tra về nhiều sai phạm

Không có vùng cấm trong xử lý các vụ án liên quan đến "Đường Nhuệ"

Sáng 17/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, quan điểm của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình sẽ tập trung củng cố chặt chẽ các tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng trong vụ án liên quan đến băng nhóm của “Đường Nhuệ” theo đúng quy định của pháp luật với quan điểm xử lý nghiêm, không có vùng cấm.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, sáng 16/4, thông tin từ Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình quyết định phục hồi điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014.

Theo đó, qua công tác điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 14/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 05/7/2015 của Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình để tiến hành điều tra.

Qua tìm hiểu được biết ngày 5/1/2015, Công an TP Thái Bình đã quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” nhưng đến tháng 7/2015 lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án với lý do “chưa xác định được bị can trong vụ án” và “hết thời hạn điều tra”.

Hiện người nhà bị hại và dư luận ở tỉnh Thái Bình đang đặt câu hỏi: Vì sao Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án nhưng chỉ trong 6 tháng lại “chưa xác định được bị can trong vụ án”, để “hết thời hạn điều tra” và ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với vụ án “Cố ý gây thương tích”? Liệu có gì nhập nhằng, hoặc bao che để các đối tượng trốn tội hay không? Và ai sẽ phải chịu trách nhiệm khi để băng nhóm "Đường Nhuệ" lộng hành trong một thời gian dài?.

Đường "Nhuệ" từng hành hung bị hại ngay trụ sở công an

Để tìm hiểu rõ vấn đề, sáng 17/4, PV Báo Giao thông đã trao đổi với đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an TP Thái Bình. Ông Hậu cho biết, hiện vụ án đang được cơ quan công an tích cực điều tra. Đơn vị đã mời những người có liên quan để thu thập thông tin theo đúng quy định.

Về việc vì sao vụ án đã được khởi tố lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, ông Hậu khẳng định, Công an TP Thái Bình luôn làm đúng theo quy định về quy trình tố tụng có sự giám sát của Viện kiểm sát nhân dân. Hiện vụ án đang được điều tra nên sẽ cung cấp thông tin khi có kết luận chính thức.

Trước đó, ngày 17/11/2014, Nguyễn Xuân Đường đưa người đến nhà bà Đinh Thị Lý (56 tuổi ở tổ 4, phường Trần Lãm, TP Thái Bình để đòi tiền. Nhóm người này có hành vi chửi bới, ném đồ vật vào nhà, khống chế không cho ai ra ngoài cho đến sáng hôm sau.

Trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình

Sáng 18/11/2014, anh Mai Thế Duy (SN1988 là con trai bà Lý) cùng bà Lý và một người khác lên trụ sở công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình để làm việc. Tại phòng tiếp dân, Nguyễn Xuân Đường đã hành hung cả 2 mẹ con bà Lý khiến anh Duy bị vỡ xương hàm mặt cầu nồi bên phải, phải phẫu thuật điều trị với tỷ lệ thương tật là 15%.

Trao đổi với PV, bà Lý cho biết, gia đình bà đã làm việc với Công an TP Thái Bình về các nội dung liên quan đến vụ án. Hiện bà và các thành viên đã về quê để tránh dịch Covid-19. Khoảng 8 tháng nay, gia đình bà không nhận được lời đe dọa nào từ phía "Đường Nhuệ". Bà Lý cũng mong muốn cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình sớm có kết quả điều tra đảm bảo công bằng và xử lý nghiêm các đối tượng đã lăng mạ, hành hung gia đình bà.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, thượng tá Nguyễn Thanh Trường khẳng định, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ chỉ đạo, phân công các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, thu thập chứng cứ, củng cố tài liệu về các hành vi phạm tội nghi vấn liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương.

Đồng thời cơ quan công an sẽ làm việc với các chủ doanh nghiệp hoạt động trong dịch vụ mai táng để làm rõ tố giác của người dân về hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn trong lĩnh vực này… Quan điểm Công an tỉnh Thái Bình là điều tra, mở rộng triệt để vụ án, theo đúng quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, nhưng không làm oan cho người dân.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/gd-cong-an-thai-binh-khong-co-vung-cam-voi-vu-an-lien-quan-duong-nhu...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/gd-cong-an-thai-binh-khong-co-vung-cam-voi-vu-an-lien-quan-duong-nhue-d461689.html