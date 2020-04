Đường "Nhuệ" thâu tóm đấu giá đất đai như thế nào?

Trong các cuộc đấu giá đất, vợ chồng Đường “Nhuệ” huy động đàn em tới tham gia và thường mua được, dù có lần họ chỉ trả giá cao hơn mức khởi điểm 10.000 đồng. Có thông tin thể hiện, Đường không chỉ đấu giá cho mình mà còn “đấu thuê” cho người có nhu cầu.

Bị can Nguyễn Xuân Đường trước khi bị bắt

Bỏ giá cao hơn 10.000 đồng

Như thông tin đã đưa, Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, SN 1971, ở TP Thái Bình) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, thông tin Đường bảo kê, thu tiền dịch vụ hỏa táng của người dân trong tỉnh Thái Bình cũng đang được làm rõ. Liên quan vụ việc, một số người dân tại Thái Bình cho biết, Đường “Nhuệ” thường trúng đấu giá đất tại Thái Bình bằng cách gây sức ép với người mua khác. Một số đơn vị tổ chức đấu giá trong tỉnh xác nhận với phóng viên, công an kinh tế hiện đã làm việc với họ, đồng thời thu thập hồ sơ liên quan hoạt động của Nguyễn Xuân Đường.

Được hỏi về quá trình đấu giá đất của Đường “Nhuệ”, ông Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hưng cho biết, “giang hồ” này tham gia đấu giá tại Đông Hưng từ nhiều năm nay và cũng hay trúng đấu giá. Vợ chồng Đường, Dương khi tới các cuộc đấu giá luôn ăn mặc chỉn chu, nhẹ nhàng nhưng đàn em đi theo toàn kẻ "đầu xanh đầu đỏ", ăn mặc phản cảm. Cặp vợ chồng này cũng chỉ chọn những khu đất đẹp để mua; lô nhỏ, xấu họ không quan tâm.

Ông Tuấn cung cấp tài liệu thể hiện tháng 1/2019, huyện tổ chức đấu giá 24 lô đất thuộc xã Lô Giang, kết quả Nguyễn Xuân Đường mua được tới 20 lô. Các tài liệu còn thể hiện vợ chồng Đường không hề bỏ giá quá cao. Thậm chí, năm 2018, huyện Đông Hưng tổ chức đấu giá khu đất xã Đông Phương với giá khởi điểm 1,5 triệu đồng và lần này, vợ Đường là Nguyễn Thị Dương trúng 3 lô với giá bỏ thầu chỉ cao hơn khởi điểm 10 nghìn đồng.

Ông Tuấn cho biết thêm, năm 2017, Đường - Dương dẫn theo khoảng 7 đàn em xăm trổ đầy mình tới cuộc đấu giá ở xã Đông Các. “Việc chúng tác động với người mua ở ngoài phòng đấu giá chắc chắn là có nhưng tôi không nắm đươc cụ thể, chỉ thấy người dân và các đơn vị lo lắng trong khi bọn xăm trổ ra vào liên tục, cố va vào người dân. Dưới xã từng báo lên, một người sau khi trúng đã bị Đường đánh. Sau đó, huyện tăng cường thêm công an, máy quay đài truyền hình về bảo vệ các cuộc đấu giá. Có những cuộc, công an huy động đến 40 chiến sĩ giữ an ninh từ ngoài cổng và ngồi xen kẽ với người đấu giá nhằm tránh việc đe dọa hoặc họ thông thầu với nhau” - ông Tuấn nói.

Ðe cán bộ, đánh người dân

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hưng chia sẻ thêm, nhiều lần Nguyễn Thị Dương trúng đấu giá nhưng không nộp tiền mua đất, họ phải “nịnh” người phụ nữ này nộp tiền để tránh trường hợp hủy kết quả đấu giá. “Ngoài ra, chúng tôi rất lo lắng, nếu chúng thông giá hoặc bàn bạc, mình phải đề nghị dừng đấu giá như vậy mình sẽ nguy hiểm và sợ rằng có người đến tận nhà lập tức. Từ hôm bắt Đường - Dương, anh em chúng tôi rất thoải mái tư tưởng, tổ chức đấu giá sẽ không phải lo nữa” - ông Tuấn nói.

Trong lĩnh vực đấu giá đất đai, một lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình cho biết, Nguyễn Thị Dương từng gây rối khi tham gia đấu giá đất tại huyện Vũ Thư rồi cùng nhiều đối tượng lên Sở Tư pháp Thái Bình chửi bới. Vị này khẳng định, Dương quay phim toàn bộ quá trình chửi bới và đăng lên Youtube, chính ông đã xem. Một cán bộ khác hoạt động trong lĩnh vực đấu giá xin giấu tên chia sẻ, ông và gia đình đã bị Đường “Nhuệ” trực tiếp hoặc cho đàn em đe dọa, bắt làm theo ý mình, việc này ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới gia đình ông. Ông đã trình báo vụ việc tới công an địa phương nhưng không nhận được câu trả lời.

Cũng xin giấu tên do lo ngại, ông T. (ở Thái Bình) chia sẻ, ông là người kinh doanh và từng đi đấu giá đất nhưng sau một lần “va” phải Đường “Nhuệ” nên đã phải rút khỏi lĩnh vực này. Cụ thể, năm 2018, ông tham gia đấu giá tại huyện Đông Hưng và mua được 1 lô đất nhưng ra ngoài, ông bị Đường “Nhuệ” ép bán lại với giá vênh 20 triệu đồng. Bị đe dọa, ông T. đòi vênh 50 triệu đồng so với giá ông đã mua nhưng bị đánh ngay tại sân ủy ban. Vợ chồng Đường một mặt vẫn đưa 50 triệu đồng cho ông T. nhưng ký giấy tờ xong và ra ngoài, ông đã bị chính Đường “lấy lại” số tiền này.

Ông T. cho biết thêm, ông nắm được thông tin Đường “Nhuệ” còn đấu giá đất “thuê” cho người khác. “Ví dụ có 1 lô đất đấu giá, có người đưa nó 1 tỷ, người đưa nó 1,2 tỷ để nhờ mua và nó sẽ cầm tiền của người trả cao nhất. Cầm rồi, nó sẽ bắt tất cả các bên khác dừng lại, có thể cho mỗi người ít tiền để dừng đấu giá. Ai không nghe, nó vào phòng đấu giá bế ra ngoài thậm chí đánh ngay tại chỗ. Không đơn giản chỉ là việc nó đấu trúng, quan trọng là người ta đặt hàng để nó đấu giá giúp”, người đàn ông này nói.

Ngày 15/4, trao đổi với Tiền Phong, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm cho biết: Chúng tôi thường xuyên chỉ đạo Công an tỉnh Thái Bình và sát sao theo dõi vụ án Đường “Nhuệ”. Theo Bộ trưởng Công an, ngay sau khi vụ án xảy ra, lãnh đạo Bộ đã lập tức và liên tục chỉ đạo Công an tỉnh Thái Bình khẩn trương điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Hiện tại, vụ án đang trong quá trình điều tra, là nhiệm vụ của ngành Công an.

