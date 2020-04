Giám đốc Công an Thái Bình: Sẽ giải tỏa dư luận có ai đứng sau, bao che cho Đường Nhuệ hay không

Thứ Năm, ngày 16/04/2020 10:40 AM (GMT+7)

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường khẳng định từ kết quả điều tra sẽ giải toả được dư luận về việc có hay không ai đứng đằng sau, bao che cho vợ chồng Đường "Nhuệ" cùng các đồng phạm.

Liên quan đến vụ án "Cố ý gây thương tích " xảy ra ngày 30-3 tại Công ty TNHH Đường Dương do Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") cùng vợ chủ mưu, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, khẳng định: "Chúng tôi sẽ khẩn trương điều tra và mở rộng vụ việc một cách khách quan, công tâm, đúng pháp luật. Từ kết quả điều tra, sẽ giải tỏa được dư luận về việc có hay không ai đứng đằng sau, bao che cho các đối tượng gây án".

Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình - Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

Trước thông tin cho rằng một số vụ việc do Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn gây ra nhưng chưa bị xử lý, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết trước hết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình sẽ tập trung củng cố chặt chẽ các tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật trong vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 30-3 tại trụ sở Công ty TNHH Đường Dương.

Cùng với đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, phân công các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, thu thập chứng cứ, củng cố tài liệu về các hành vi phạm tội nghi vấn liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương. Đồng thời, cơ quan công an tập trung phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm.

Cơ quan công an khám xét nơi ở của vợ chồng Đường "Nhuệ"

Theo ông Nguyễn Thanh Trường, hiện cơ quan CSĐT đang tiến hành mở rộng điều tra, làm việc với các chủ doanh nghiệp hoạt động trong dịch vụ mai táng để làm rõ tố giác của người dân về hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn trong lĩnh vực này...

"Quan điểm của chúng tôi là điều tra, mở rộng triệt để vụ án, theo đúng quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, nhưng không làm oan cho người dân. Từ kết quả điều tra, sẽ giải tỏa được dư luận về việc có hay không ai đứng đằng sau, bao che cho các đối tượng gây án" -Thượng tá Trường cho hay.

Vợ chồng Đường "Nhuệ" khi chưa bị bắt giữ

Liên quan đến vụ án này, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại Khoản 2, Điều 134, Bộ luật Hình sự đối với 6 bị can gồm: Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", SN 1971) và vợ là Nguyễn Thị Dương (SN 1980, đều trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình); Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình); Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Phạm Xuân Hòa (SN 1976, thường trú tại khu Hùng Tiến, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư) và Đào Văn Bằng (SN 1986, trú tại số nhà 24, tổ 18, phường Tiền Phong, TP Thái Bình).

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, sau khi vợ chồng Đường "Nhuệ" cùng nhóm đàm em bị bắt tạm giam, một số đơn vị doanh nghiệp làm dịch vụ mai táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình đang đứng ra tố cáo bị Đường "Nhuệ" cưỡng đoạt tiền thông qua hoạt động "thu phế" đưa người chết đi hỏa táng.

