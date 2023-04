Gây án từ việc vợ cũ không trả lời tin nhắn

Ngày 1/4, Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Ân (37 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về tội Cố ý gây thương tích.

Trần Văn Ân tại cơ quan điều tra

Theo cơ quan chức năng, năm 2018, Ân kết hôn với chị N.T.N. (36 tuổi, trú xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Quá trình sinh sống, cả hai xảy ra mâu thuẫn nên đến ngày 10/3/2023, Ân và chị N. ly hôn.

Trong thời điểm làm thủ tục ly hôn, Ân đưa con gái của cả hai về xã Hưng Thông (huyện Hưng Nguyên) sinh sống và yêu cầu chị N. gửi giấy tờ liên quan để nhập học cho con gái song người phụ nữ không gửi.

Đến ngày 28/3, Ân từ TP Vinh vào Hà Tĩnh tìm chị N. “nói chuyện”. Dọc đường, người đàn ông 37 tuổi gọi điện, nhắn tin cho vợ cũ song không nhận được phản hồi nên bực tức.

Rạng sáng 29/3, sau chầu rượu tại TP Hà Tĩnh, Ân chạy xe máy đến nhà em gái N. Nghe vợ cũ nói chuyện với anh N.H.T. trong phòng ngủ, Ân lấy dao dài 35 cm trong cốp xe rồi phá cửa xông vào chém tới tấp khiến anh T. bị thương nặng. Gây án xong, Ân rời hiện trường còn nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau 5 giờ gây án, Công an huyện Cẩm Xuyên lần ra hành tung, bắt giữ Ân khi người này đang lẩn trốn tại nhà nghỉ ở xã Cẩm Lộc (huyện Cẩm Xuyên). Cảnh sát cũng thu giữ 1 xe máy, một con dao là hung khí gây án và tang vật liên quan.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

