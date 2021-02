Gã trai cướp tiền của người chạy xe ôm đem đi lì xì Tết

Thứ Bảy, ngày 13/02/2021 10:22 AM (GMT+7)

Sau khi dùng dao khống chế cướp tài sản của người chạy xe ôm, Trường lấy phần tiền mặt đem đi lì xì Tết cho người thân của mình.

Ngày 13-2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Trường (SN 1996; ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cướp tài sản".

Trường khai nhận đã dùng số tiền cướp được của người chạy xe ôm đem lì xì Tết cho người thân trong gia đình của mình. Ảnh: T.Tầm

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài nên Trường nảy sinh ý định đi cướp tài sản của những người hành nghề chạy xe ôm. Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 11-2 (tối 30 Tết), Trường mang theo dao Thái Lan rồi ra đường gặp người chạy xe ôm là ông Đoàn Văn Ý (SN 1962; ngụ cùng địa phương với Trường). Trường kêu ông này chở đến khu vực cầu Cần Xây (phường Bình Đức, TP Long Xuyên).

Trên đường đi, Trường chủ động xin số điện thoại của ông Ý để liên hệ sau. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Trường điện thoại kêu người chạy xe ôm này chở mình về. Khi gần về đến nhà, Trường yêu cầu chở vào con đường vắng người qua lại rồi dùng dao kề vào cổ, khống chế ông Ý cướp 1 điện thoại di động và hơn 1,2 triệu đồng rồi tẩu thoát trong đêm.

Những tang vật có liên quan vụ án. Ảnh: T.Tầm

Đến khoảng 9 giờ sáng hôm sau, Công an huyện Châu Thành và Công an thị trấn An Châu đã xác định Trường là đối tượng khả nghi nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Trường khai nhận sau khi cướp được số tài sản của ông Ý thì đem về nhà cất giấu con dao và chiếc điện thoại. Riêng số tiền vừa cướp được, Trường đem lì xì cho những người thân trong gia đình. Do đó, lực lượng chức năng đã thu hồi số tiền lì xì này để trả lại cho người chạy xe ôm.

