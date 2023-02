Gã thợ xây "làm thêm" bằng nghề bất lương

Ngày 28-2, Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Hòa (SN 1982, trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trần Văn Hoà tại cơ quan công an

Trước đó, Công an huyện Đô Lương phát hiện Trần Văn Hòa có nhiều hoạt động buôn bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam. Công an huyện Đô Lương đã lập chuyên án đấu tranh.

Qua nhiều thời gian theo dõi, tại xã Đà Sơn (huyện Đô Lương), Công an huyện Đô Lương bắt quả tang Trần Văn Hòa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Số ma tuý tang vật công an thu giữ

Được biết, Trần Văn Hòa làm nghề thợ xây dựng, người này có nhiều thời gian sinh sống ở Lào nên đã mua ma túy từ Lào rồi tìm cách vận chuyển về Việt Nam từ cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An tiêu thụ.

Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Đô Lương tiếp tục điều tra, mở rộng.

