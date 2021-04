Gạ mua dâm, rồi trộm tài sản của chị em

Thứ Tư, ngày 07/04/2021 16:30 PM (GMT+7)

Lợi dụng lúc bị hại đi tắm, người đàn ông đã lấy trộm xe và tiền của người bán dâm rồi bỏ trốn

Ngày 7-4, Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Thanh (39 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, vào sáng 4-4, công an tiếp nhận tin báo của chị H.T.Đ (35 tuổi, tiếp viên quán cà phê) bị người mua dâm trộm tài sản. Theo đó, vào sáng cùng ngày Thanh đến quán cà phê uống và gạ gẩm mua dâm chị Đ. Sau đó cả hai cùng đến nhà trọ ở ấp Tân Trong, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò thực hiện mua bán dâm. Lợi dụng lúc chị Đ. đi tắm Thanh đã lấy trộm xe và 4,5 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Nguyễn Hoàng Thanh. Ảnh: CACC

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng chủ trì phối hợp Công an các huyện, thành phố trên địa bàn và Công an thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An) truy xét theo dấu vết nóng. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày lực lượng công án đã bắt Thanh.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, Thanh khai trước đó đã thực hiện trót loạt 15 vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Lấp Vò tiếp tục điều tra mở rộng.

