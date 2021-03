Nghi ngờ chồng ngoại tình, giả bị trộm 500 triệu đồng để... hù dọa

Chuyện người chồng có "bồ" không thì chưa rõ, nhưng người vợ hiện đang bị Công an lập hồ sơ xử lý vì hành vi báo tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Do nghi ngờ chồng là ông T.V.P (SN 1971, trú tổ 25, TT.Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng - Lâm Đồng) ngoại tình, bà N.T.B.P. (SN 1979, vợ ông P.) đã cất giấu số tiền 500 triệu đồng do một người vừa đặt cọc mua đất, nhằm để ông P. lo chuyện mất tiền bạc mà xao nhãng nhân tình. Tuy nhiên, chuyện ông P. có "bồ" không thì chưa rõ, nhưng bà P. hiện đang bị Công an huyện Đức Trọng lập hồ sơ xử lý vì hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sáng 29/3/2021, thông tin từ cơ quan chức năng huyện Đức Trọng, được biết, vào 19h20 ngày 27/3, Công an huyện Đức Trọng tiếp nhận tin báo của bà P. về việc, thời điểm trên, bà P. cùng con gái đi ra ngoài rồi trở về nhà, phát hiện bị kẻ gian phá cửa đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền 500 triệu đồng của vợ chồng bà cất giữ trong tủ quần áo tại phòng ngủ của 2 vợ chồng.

Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện đã giao Đội CSHS phối hợp Công an TT.Liên Nghĩa tổ chức khám nghiệm hiện trường; đồng thời tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu.

Hiện trường để lại có nhiều điềm nghi vấn, cánh cửa kính phía sau nhà bị đập vỡ một phần, để lại nhiều mảnh kính vỡ rơi lại phía trong nhà. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an tiến hành mở rộng khu vực khám nghiệm "hiện trường" ra xung quanh phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguồn tin báo tội phạm, nhưng không phát hiện dấu vết khả nghi, không phát hiện dấu vết đột nhập từ bên ngoài.

Do đó, Cơ quan Công an nhận định, tấm kính trên cánh cửa sau bị bể là do lực tác động từ phía trong ra, nhằm tạo hiện trường giả ngụy tạo một vụ trộm cắp tài sản.

Tiến hành xác minh các mối quan hệ của những người sống tại địa chỉ trên, Công an huyện Đức Trọng xác định, thời gian gần đây giữa bà P. và chồng, có nhiều bất đồng trong cuộc sống hôn nhân, Đội CSHS đã tập trung đấu tranh, vận động thuyết phục bà P. thành khẩn khai báo. Kết quả, bà P. khai nhận như sau:

Do thời gian gần đây, cuộc sống hôn nhân giữa bà và ông P. có nhiều mâu thuẫn, bà P. giận chồng vì ông P. đi làm kiếm tiền nhưng không đưa tiền cho bà quản lý, khiến cho bà P. nghi ngờ chồng ngoại tình.

Trưa 27/3/2021, vợ chồng bà nhận số tiền 500 triệu đồng của anh L.N.P. đăt cọc mua đất, đem cất trong tủ quần áo trong phòng ngủ của 2 vợ chồng, sau đó chồng ra ngoài. Thấy chồng đi vắng, bà P. nảy sinh ý định mang số tiền trên đi giấu nơi khác để dọa cho ông P. sợ nên đã mở tủ quần áo, lấy toàn bộ số tiền trên mang giấu ở đáy tủ quần áo và bể lavabo trong nhà vệ sinh.

Bà P. sau đó sử dụng 1 chiếc chày bằng kim loại đập bể kính cửa sau nhà rồi mở chốt cửa nhằm tạo hiện trường giả bị kẻ gian phá cửa đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Tạo hiện trường giả xong, bà P. cùng con gái đi ra ngoài từ 18h đến khoảng 19h20 cùng ngày thì quay về, giả như phát hiện nhà bị đột nhập và báo tin đến Công an TT.Liên Nghĩa.

Đội CSHS Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành thu hồi lại toàn bộ số tiền trên tại những địa điểm bà P. cất giấu, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, căn cứ để xử phạt bà P. về hành vi “Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền” quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 5, Nghị định 167/NĐ-CP.

