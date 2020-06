Em ruột mang xăng đốt tiệm vàng anh trai

Thứ Hai, ngày 01/06/2020 18:37 PM (GMT+7)

Xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông ở huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) mang xăng đến tiệm vàng của anh trai mình, châm lửa đốt.

Tiệm vàng Hường nơi xảy ra vụ việc

Chiều 1/6, Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang điều tra, làm rõ một vụ đốt tiệm vàng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vụ việc xảy ra lúc 15 giờ chiều nay (1/6), tại tiệm vàng Hường do ông Đoàn Xuân Đàm (1968) làm chủ. Vào thời điểm trên, do mâu thuẫn, ông Đoàn Xuân Thảo là em ruột của ông Đàm đã mang theo xăng vào tiệm vàng của anh trai mình châm lửa đốt tiệm vàng gây cháy. Sau khi đốt tiệm vàng, ông Thảo bỏ chạy ra ngoài nhưng trượt ngã nên bị ngọn lửa cháy lan sang người gây bỏng phải đưa đi bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Vụ cháy gây hư hỏng một số tài sản trong tiệm vàng.

Công an xã Đức Lân cho biết, hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn giữa 2 anh em ruột này là gì mà dẫn tới em trai đốt tiệm vàng của người anh mình.

Tuy nhiên, theo nguồn tin bước đầu có được thì ông Đoàn Xuân Thảo làm nghề lái xe, nhiều lần mượn tiền anh trai nhưng những lần gần đây không mượn được tiền từ anh trai mình nên dẫn tới bực tức và có hành động mang xăng đốt tiệm vàng của anh trai mình. Hiện công an huyện Mộ Đức cũng đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

