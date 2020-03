Lời khai của anh trai đổ xăng đốt nhà khiến 3 người trong nhà em gái tử vong

Thứ Năm, ngày 19/03/2020 07:18 AM (GMT+7)

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 18-3 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng mua xăng đốt nhà khiến 3 người tử vong, xảy ra vào đêm 15-3 vừa qua.

Ngày 18-3, một lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết liên quan đến vụ cháy nhà tại thôn Lê Lợi (xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) khiến 4 người thương vong xảy ra vào đêm 15-3, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Doanh Việt (59 tuổi, trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên) và Lò Văn Hà (30 tuổi, quê ở huyện Thuận Châu, Sơn La) để làm rõ hành vi "Giết người".

Đào Doanh Việt tại cơ quan công an

Theo lời khai ban đầu, Đào Doanh Việt là anh ruột của nạn nhân là bà Đ.T.C.. Do mâu thuẫn cá nhân, Việt rủ Hà mua xăng, phóng hoả nhà em gái.

Để thực hiện hành vi tội ác, Việt đã đi mua can nhựa ở TP Hà Nội, sau đó đi đón Hà ở xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội), nơi Hà đang làm thuê. Trên đường về thôn Lê Lợi, Việt đã mua xăng ở khu vực tỉnh Hưng Yên.

Đến gần nửa đêm ngày 15-3, Việt cùng Hà đến nhà bà C. đổ xăng và phóng hỏa. Do vụ cháy lớn, lan nhanh giữa đêm khuya nên những người trong gia đình bà C. không thể thoát ra ngoài.

Trước đó, như đã thông tin, 23 giờ 30 phút ngày 15-3, tại gia đình ông V.G.M. và bà Đ.T.C. (ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu) đã xảy ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng. Vụ cháy khiến ông M., bà C. cùng con trai là cháu T. tử vong. Cháu ngoại ông M. là A. bị thương nặng. Ngôi nhà bị cháy là nhà mái bằng 3 tầng, tầng 1 gia đình ông M. dùng để kinh doanh đồ thiết bị điện, nước dân dụng.

Lò Văn Hà tại cơ quan công an

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, trưng cầu Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an giám định để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này.

