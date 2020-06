Buộc thôi việc vợ nguyên Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Bình Định vừa bị bắt

Thứ Hai, ngày 01/06/2020 12:35 PM (GMT+7)

Vợ của nguyên Phó Giám đốc sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Định Trương Hải Ân, nguyên phó phòng sở này, cũng bị cơ quan buộc thôi việc vì tự ý nghỉ việc trong thời gian dài.

Sáng 1-6, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho biết, Hội đồng kỷ luật của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Bình Định vừa ra quyết định kỷ luật đối với bà P.T.V.V, nguyên phó một phòng sở này, bằng hình thức buộc thôi việc. Nguyên nhân do năm 2019, bà V. đã tự ý nghỉ việc ở cơ quan trong một thời gian dài.

Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Định, nơi vợ chồng bị can Trương Hải Ân từng công tác

Được biết, bà P.T.V.V là vợ của nguyên Phó Giám đốc sở LĐ-TB-XH Bình Định Trương Hải Ân, đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định bắt giữ theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, tại quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Trương Hải Ân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã kết luận từ tháng 6-2019, ông Ân cùng gia đình đã đi khỏi địa phương, nhưng đi đâu và làm gì thì không xác định được.

Như đã nhiều lần thông tin, cuối tháng 11-2018, ông Trương Hải Ân gửi đơn xin nghỉ phép để đến Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) chữa bệnh trong 2 tháng. Thấy việc nghỉ phép của ông Ân có nhiều dấu hiệu bất thường nên sau đó, Sở LĐ-TB-XH Bình Định gửi văn bản đến bệnh viện xác minh. Bệnh viện trả lời ông Ân chỉ đến khám bệnh vào ngày 28-11-2018 rồi về chứ không ở lại điều trị.

Tháng 4-2019, sau khi xin nghỉ hết phép năm, ông Ân làm đơn xin nghỉ việc không lương 1 tháng để trị bệnh. Dù sở nhiều lần yêu cầu cung cấp giấy nhập viện, ra viện để cơ quan chức năng thực hiện việc trả lương, chế độ theo quy định nhưng đến nay, ông Ân không nộp theo yêu cầu.

Đến ngày 24-5, ông Ân gởi đơn cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định xin nghỉ việc. Từ khi gởi đơn, ông Ân không đến cơ quan làm việc dù lãnh đạo tỉnh này chưa có ý kiến gì.

Trong thời gian ông Ân không đến cơ quan làm việc, nhiều người đã gửi đơn đến Sở LĐ-TB-XH Bình Định và các cơ quan chức năng tố cáo việc ông nợ nần dây dưa hàng chục tỉ đồng không trả. Ngoài ra, nhiều nhóm người còn đến cơ quan, nhà riêng truy tìm ông Ân để đòi nợ.

Tháng 8-2019, Hội đồng kỷ luật của tỉnh Bình Định đã bỏ phiếu đề nghị kỷ luật ông Trương Hải Ân với hình thức buộc thôi việc. Tại cuộc họp này và các cuộc họp trước đó, ông Ân đều không tham dự theo yêu cầu của hội đồng kỷ luật. Đến tháng 9-2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Ân vì có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng trong quá trình công tác.

Bị can Trương Hải Ân vừa bị bắt giữ theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

Đầu tháng 2-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định phát đi thông báo về việc xác minh đơn tố cáo ông Trương Hải Ân lấy lý do đáo hạn ngân hàng, kêu gọi hợp tác đầu tư mua bán bất động sản... để huy động tiền của các cá nhân trên địa bàn TP Quy Nhơn. Tuy nhiên, đến thời hạn theo thỏa thuận, ông Ân không trả nợ mà bỏ việc, cùng gia đình đi khỏi địa phương, chiếm đoạt tiền của nhiều người. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định yêu cầu ông Ân đến văn phòng cơ quan này để giải quyết. Nếu 30 ngày kể từ ngày ra thông báo mà ông Ân không đến giải quyết, cơ quan CSĐT sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Dù vậy, sau đó ông Ân vẫn không đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định trình diện theo thông báo trên.

Đầu tháng 3-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với ông Ân.

