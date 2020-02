Vụ đốt nhà khiến 3 cha con chết thảm: Bi kịch vì “ma men” dẫn lối

Thứ Ba, ngày 11/02/2020 09:59 AM (GMT+7)

Bi kịch gia đình người đàn ông ở Thừa Thiên - Huế phóng hỏa đốt nhà gây ra cái chết đau lòng của anh này cùng 2 người con xuất phát từ bia rượu.

Liên quan đến vụ cha phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người cùng gia đình tử vong xảy ra ở thôn Đức Phú, xã Phong Hòa (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), ngày 10/2, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan công an đã điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo cơ quan công an, từ dấu vết hiện trường và những chứng cứ thu thập được cho thấy, đây là vụ phóng hỏa tự thiêu. Cụ thể, anh Phạm Bá Tân (36 tuổi) đã dùng chai xăng 5 lít rồi đổ vào một số vật dụng và giữa nền nhà rồi phóng hỏa, gây ra vụ cháy nhà dẫn đến cái chết của Tân và 2 người con là các cháu Th. (10 tuổi), Tr. (3 tuổi). Đám cháy xuất phát từ trong phòng ngủ của 3 cha con Tân rồi bao trùm toàn ngôi nhà.

Từ dấu vết hiện trường và những chứng cứ thu thập được cho thấy đây là vụ phóng hỏa tự thiêu.

Theo lãnh đạo UBND xã Phong Hòa, Tân làm nghề sửa xe máy, còn vợ anh này là chị N.T.P (31 tuổi) bán hàng tạp hóa. Cuộc sống kinh tế của vợ chồng Tân ở mức trung bình khá. Bình thường, Tân rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn, nhưng mỗi khi uống rượu vào anh này hay gây gổ, chửi mắng, đánh đập vợ.

Hành vi uống rượu vào rồi đánh đập vợ của Tân diễn ra rất nhiều lần, nhưng chị P. vì thương con nên chịu đựng. Hàng xóm khi thấy Tân đánh đập vợ nặng tay sang can ngăn thì bị anh này cầm dao đòi chém.

4 ngày trước khi xảy ra vụ phóng hỏa đốt nhà, Tân sau khi đi uống rượu đã chửi mắng, đánh đập vợ gây thương tích. Hàng xóm, cán bộ thôn và cả công an viên đến can ngăn, vận động Tân nhưng không thành. Cho đến khi lực lượng công an chính quy có mặt thì vợ Tân mới được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phong Điền điều trị.

Bi kịch gia đình Phạm Bá Tân xuất phát từ bia rượu.

Sau khi xuất viện, vợ Tân về nằm điều trị ngoại trú tại nhà bố mẹ ruột ở thôn Trạch Tả (thị trấn Phong Điền), cách nhà của hai vợ chồng khoảng 5km. Trong thời gian này, các cháu Th. và Tr. được gửi ở nhà bố mẹ Tân tại xã Phong Bình (huyện Phong Điền).

Chiều 7/2, Tân đến đón cháu Th. và cháu Tr. về nhà ở với mình, và không lâu sau đó thì xảy ra vụ Tân phóng hỏa khiến cả 3 cha con chết thảm.

Như tin đã đưa, vào khoảng 0h40 ngày 8/2, người dân Đức Phú phát hiện căn nhà của anh Tân bốc cháy dữ dội nên báo cho lực lượng chức năng. Ngay khi nhận tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường chữa cháy. Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng công an phát hiện thi thể anh Tân cùng 2 người con tại hiện trường.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan vào cuộc điều tra, làm rõ.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do anh Tân nghĩ quẩn sau khi mâu thuẫn với vợ nên đã sử dụng xăng phóng hỏa đốt nhà. Lực lượng công an cũng đã phát hiện một tờ giấy nghi là thư tuyệt mệnh do anh Tân để lại.

