Đường dây lô đề giao dịch 300 triệu/ngày

Thứ Sáu, ngày 24/06/2022 20:54 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trung bình mỗi ngày, Nguyễn Hoàng Bảo Long nhận từ người chơi lô đề khoảng 300 triệu đồng tiền giao dịch.

Ngày 24/6, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) vẫn đang làm việc với 9 đối tượng có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong đó, 3 đối tượng bị cơ quan chức năng khởi tố bị can và bắt tạm giam, gồm Nguyễn Hoàng Bảo Long (SN 1982), Võ Văn Vũ Linh (SN 1991) và Dương Thị Ngọc Loan (SN 1979), cùng ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Hoàng Bảo Long, Dương Thị Ngọc Loan,Võ Văn Vũ Linh.

6 đối tượng còn lại cũng đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bảo Lộc khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Công an TP Bảo Lộc, thời gian qua đơn vị liên tục nhận được nguồn tin tố giác tội phạm của người dân liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức rất tinh vi. Lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc đã cho lập chuyên án đấu tranh.

Nhận thấy thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng mạng xã hội facebook, zalo với hình thức tinh vi để đánh bạc và tổ chức đánh bạc, Công an TP Bảo Lộc đã xin ý kiến Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hỗ trợ phá án.

Trong lúc Trương Duy San đang ghi số đề cho một người dân trên địa bàn phường 2, TP Bảo Lộc thì bị lực lượng chức năng ập tới bắt giữ cùng 1 phơi đề, 2 cuốn sổ có kết quả xổ số và hơn 6 triệu đồng. Cùng thời điển, một tổ công tác khác cũng đã bắt quả tang Phạm Thị Kim Loan và Phạm Thị Mỹ Liên đang nhận phơi số đề từ người chơi đánh đề chuyển đến zalo của Loan và Liên quản lý.

San, Liên và Loan khai nhận được Nguyễn Hoàng Bảo Long thuê ghi và giao phơi đề cho các con bạc, đồng thời xác nhận các tin nhắn mà người chơi gửi qua zalo, facebook và tin nhắn SMS suốt 2 năm qua. Với công việc này, San, Liên, Loan được Nguyễn Hoàng Bảo Long trả 5 – 6 triệu đồng/tháng.

Các đối tượng trên cũng khai nhận, trung bình mỗi ngày, Long nhận từ người chơi lô đề số tiền giao dịch khoảng 300 triệu đồng.

Bắt giữ và khám xét nơi ở của Nguyễn Hoàng Bảo Long, cơ quan điều tra đã thu giữ 200 triệu đồng cùng nhiều tang vật, công cụ liên quan phục vụ đường dây đánh bạc, trong đó có 11 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay và nhiều sổ sách, phơi đề.

