Bán số lô đề qua mạng xã hội, chiếm đoạt 1 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn lập fanfage trên mạng xã hội facebook, mạo danh mình là nhân viên công ty xổ số để bán số với cam kết tỉ lệ trúng lên đến 100%, nhiều nạn nhân đã gửi tiền để mua số. Từ tháng 3/2021 đến nay, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

Đường dây lô đề qua mạng xã hội "kiêm" tổ chức cho vay lãi cao

Ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Hồng Sơn (SN 1997), trú tại thôn 4 xã Sơn Trà, Phạm Tiến Tân (SN 2001), trú tại thôn 4 xã Sơn Long và Lê Đức Anh (SN 1989), trú tại thôn 3 xã Sơn Trà, cùng huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an các xã Sơn Trà, Sơn Long, huyện Hương Sơn, bóc gỡ thành công đường dây lừa đảo bằng hình thức cho số lô, số đề trên mạng xã hội do Nguyễn Hồng Sơn cầm đầu.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Mặc dù không có nghề nghiệp ổn định, nhưng muốn có tiền tiêu xài, Nguyễn Hồng Sơn đã lập trang facebook “Hội đồng xổ số miền Bắc”, sau đó chạy quảng cáo để tăng lượt tương tác, mục đích để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng việc các bị hại hám lợi, muốn đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề nên Sơn giả mạo là nhân viên công ty xổ số để bán các số theo kết quả xổ số miền Bắc. Quá trình thực hiện, Sơn đã rủ Phạm Tiến Tân và Lê Đức Anh cùng tham gia.

Các đối tượng lên mạng xã hội facebook tạo tin, bài và đăng tin rao bán số lô, số đề với tỷ lệ trúng 100%. Thực chất, đây là các số lô, số đề do các đối tượng tự nghĩ ra, không có cơ sở để trúng như cam kết. Nhiều nạn nhân đã mắc bẫy, gửi tiền cho nhóm của Sơn theo tài khoản ngân hàng được Sơn mua trên mạng xã hội để mua số lô, số đề nhưng không trúng số. Nhiều nạn nhân sau khi mất tiền mua số còn bị “móc túi” thêm một lần nữa khi bị nhóm của Sơn “an ủi” bằng cách, đưa ra các thông tin giả về việc sẽ giải ngân số tiền bảo hiểm sau khi mua số lô số đề không trúng, để các nạn nhân tiếp tục gửi tiền.

Bằng thủ đoạn trên, 3 đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Đ.C.T (SN 2001), trú tại xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng. Công an huyện Hương Sơn cũng đã xác định, trong thời gian từ tháng 3/2021 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

