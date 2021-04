Dựng chuyện bị cướp để hoãn trả nợ

Thứ Năm, ngày 01/04/2021 11:00 AM (GMT+7)

Trong lúc đi vệ sinh thanh niên bị ngất xỉu, tiện thể nói dối bị cướp tài sản để chậm trả nợ.

N.T.T tại cơ quan công an. Ảnh: HD

Ngày 1-4, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang xem xét xử lý một thanh niên dựng chuyện bị cướp hàng chục triệu đồng gây hoang mang dư luận.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 30-3, Công an phường Bình Khánh có tiếp nhận tin báo của NML (27 tuổi, ngụ phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) vụ việc cướp tài sản.

Anh L. trình bày cách đó một tiếng, anh đang trên đường về nhà khi đến đoạn đường số 16, khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh phát hiện một nam thanh niên cùng chiếc xe máy nằm ở bãi cỏ ven đường gần khu vực chợ Sao Mai khoảng 30 m. L. kêu một số người gần khu vực lại xem, người thanh niên nói bị đạp xe dùng gạch đập đầu để cướp tài sản hơn chục triệu.

Sau khi tiếp nhận tin báo của anh L., Công an phường tiến hành phân công lực lượng đến hiện trường nơi anh Luân phát hiện, khi lực lượng đến người thanh niên đã được gia đình đưa đi Bệnh viện. Công an phường cử lực lượng xuống bệnh viện để làm việc thì được gia đình cung cấp người thanh niên tên NTT (28 tuổi cùng ngụ xã Mỹ Khánh).

Từ báo cáo của phường, lãnh đạo Công an thành phố và phối hợp với Đội Hình Sự tiến hành xác minh. Tại hiện trường công an chỉ phát hiện có một viên gạch ống màu vàng ngoài ra không phát hiện dấu vết gì khác tại hiện trường. Người dân xung quanh cũng không ai nghe, thấy có vụ cướp xảy ra mà chỉ thấy người thanh niên nằm nên đến hỏi thì người này nói bị cướp mới báo Công an phường. Còn T. khai không nhớ mặt cướp và cũng không biết số tiền bị cướp là bao nhiêu, T. không phát hiện có bị thương tích gì.

Nhận thấy vụ việc có nhiều điểm khả nghi, lực lượng công an đã làm việc với gia đình T., giải thích gia đình động viên T. khai báo đúng sự thật. Sau đó gia đình đã đưa Trường đến công an khai nhận bản thân thiếu nợ nên đã dựng chuyện bị cướp.

Theo đó, chiều 30-3, trong lúc ghé bãi đất trống khu vực Chợ Sao Mai đi vệ sinh thì bị lên máu dẫn đến bất tỉnh. Một lát sau anh L. đi ngang thấy nên gọi T. dậy. Tỉnh lại T. thấy cái ví bị rơi ra ngoài nên hỏi L. và phát hiện ví bị rớt cách đó không xa. Lúc này T. nảy sinh ý định giả bị cướp nhằm mục đích chậm trả tiền nợ 19 triệu đồng. T. nói dối với mọi người xung quanh mình bị hai thanh niên cướp 40 triệu đồng.

Trên cơ sở lời khai của Trường, Công an phường đã cho T. viết tờ cam kết không tiếp tục tái phạm và gia đình bảo lãnh. Hiện vị việc đang được công an tiếp tục xác minh, xử lý T. theo quy định.

