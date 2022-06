Dựng cảnh vợ ngoại tình, tống tiền tình địch có thể bị phạt tù chung thân

Như ANTĐ đã đưa tin, CATP Hà Nội đang điều tra vụ chồng cùng con trai và em vợ sau khi bắt quả tang vợ ngoại tình đã giữ tình địch, đe dọa, đánh đập ép phải bồi thường 300 triệu đồng. Nhiều người đặt câu hỏi hành vi này sẽ bị xử lý ra sao?

Theo cơ quan điều tra, tối 19-11-2021, Tạ Văn Sơn (SN 1972, trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) phát hiện vợ mình đang có mặt cùng V.C.N (SN 1978, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) tại nhà nghỉ Hai Sao, thuộc xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Sơn đã gọi con trai là Tạ Tuấn Linh đến đưa N về cửa hàng nhà Sơn để đe dọa, đánh đập, ép buộc N phải bồi thường danh dự cho Sơn 300 triệu đồng, nhưng không được.

Sau đó, Sơn đã gọi em vợ đến tiếp tục đe dọa, ép N phải mang xe ô tô đi cầm cố để lấy tiền bồi thường. Trong khi mang xe đi cầm cố, lợi dụng sơ hở, N trốn thoát.

Sự việc trên không phải hi hữu. Trước đó, Phòng CSHS - Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ và ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phương (30 tuổi) và Trần Xuân Sơn (40 tuổi, ở xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nghi ngờ vợ mình là chị H có quan hệ tình cảm với ông L (đồng nghiệp cũ), nên Nguyễn Văn Phương buộc vợ phải hẹn gặp ông L tại khách sạn để Phương bắt quả tang, nhằm dằn mặt ông L.

Sợ bị chồng đánh đập nên chị H làm theo và hẹn ông L đến thuê phòng khách sạn rồi nhắn tin số phòng cho Phương.

Sau đó, Phương rủ thêm bạn là Trần Xuân Sơn cùng đến khách sạn thuê phòng bên cạnh. Khi ông L lên phòng, Phương và Sơn ập vào hành hung, gọi điện thoại cho vợ ông này, rút dao uy hiếp rồi lục ví lấy bằng lái xe và chìa khóa xe ô tô của ông L...

Còn tại TP.HCM, cách đây không lâu, CATP. HCM đã bàn giao cho Công an quận 10 điều tra, xử lý hai đối tượng về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Do nghi ngờ vợ có mối quan hệ bất chính, Châu Hà Thanh (43 tuổi, ở huyện Hóc Môn) đã âm thầm theo dõi và biết vợ mình có quan hệ tình cảm nam nữ với ông Đ.Q.T (42 tuổi, ở quận 12) nên Thanh đã chủ động chụp ảnh và lấy được số điện thoại của ông T.

Sau đó, Thanh liên tiếp gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa ông T và yêu cầu ông này phải đưa cho Thanh số tiền 200 triệu đồng, nếu không sẽ tiết lộ thông tin này cho mọi người biết.

Tiếp theo, Thanh rủ thêm Ngô Phi Hùng (28 tuổi, ở quận Tân Bình) hẹn ông T. tại quán cà phê ở đường Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10 để đưa số tiền như đã hứa. Khi 2 đối tượng vừa nhận tiền từ ông T thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Xử lý về hành vi cưỡng đoạt hay cướp tài sản?

Phân tích các vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, Luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, các đối tượng thực hiện hành vi dàn cảnh vợ ngoại tình để tống tiền tình địch có thể bị xử lý về tội Cưỡng đoạt tài sản hoặc tội Cướp tài sản.

Về tội Cưỡng đoạt tài sản, Điều 170 BLHS 2015 quy định, người nào đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 1-5 năm. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 - dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 7 - 15 năm. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 - 20 năm.

Còn về tội Cướp tài sản, Điều 168 BLHS 2015 nêu rõ, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 3 - 10 năm.

Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên, gây thương tích cho 1 người từ 61% trở lên hoặc làm chết người thì bị phạt tù từ 18 - 20 năm hoặc tù chung thân.

Cũng theo Luật sư Hồng Vân, Tội cưỡng đoạt tài sản có hành vi khách quan "đe doạ sẽ dùng vũ lực…" - hành vi dọa sẽ gây thiệt hại đến sức khoẻ, tính mạng trong tương lai nếu không thoả mãn yêu cầu chiếm đoạt của người phạm tội. Khác với tội "Cướp tài sản" là đe dọa "dùng vũ lực ngay tức khắc" thì tội Cưỡng đoạt tài sản" là đe doạ "sẽ dùng vũ lực" tức là dùng vũ lực trong tương lai, có khoảng cách về thời gian. Sự đe dọa này không có tính nguy hiểm như tội cướp. Người bị đe doạ còn có điều kiện để chống cự lại, có thời gian để báo với cơ quan có thẩm quyền trước khi hành vi chiếm đoạt xảy ra.

Căn cứ và tính chất, mức độ của hành vi và hậu quả xảy ra, đối tượng dàn cảnh vợ ngoại tình để tống tiền tình địch có thể bị xử lý hình sự về tội danh tương ứng và đối diện với mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù hoặc tù chung thân - Luật sư Hồng Vân nhấn mạnh.

