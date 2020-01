Đốt pháo còn hùa nhau đánh công an bị thương

Khi đang đốt pháo, các đối tượng bị công xã phát hiện và yêu cầu về trụ sở để làm việc nhưng nhóm này không chấp hành mà còn tấn công công an

Ngày 27-1, lãnh đạo Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ làm rõ việc một nhóm đối tượng đốt pháo và có hành vi chống người thi hành công vụ.

Nhóm thanh niên đốt pháo, đánh công an

Trước đó, đêm 24-1, Công an xã Cư Né, huyện Krông Búk triển khai 6 tổ tuần tra theo kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết.

Đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, tổ tuần tra số 3 do thiếu tá Quách Huy, Phó trưởng Công an xã Cư Né, làm tổ trưởng phát hiện Y Nhỡ Mlô (SN 1997) và Nguyễn Duy Quyền (SN 1991) đang đốt pháo.

Tổ tuần tra yêu cầu 2 đối tượng dừng đốt pháo, lập biên bản và mời về trụ sở công an xã làm việc. Tuy nhiên, các đối tượng không hợp tác mà chống đối lực lượng công an.

Y Nhưng Mlô (SN 2000), Y Tió Niê (SN 2001), Y Tah Mlô (SN 1992), Y Sen Mlô (SN 2002) - là bạn của 2 đối tượng trên - hô "đánh công an xã" và dùng tay, cây tre bên đường tấn công lực lượng tuần tra. Khi thấy lực lượng hỗ trợ của công an xã và công an huyện tới, các đối tượng này mới dừng lại. Vụ chống đối làm thiếu tá Quách Huy và anh Nguyễn Văn Phước (công an viên) bị thương.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng nêu trên để xử lý.

Công an Đắk Lắk đã phát hiện, xử lý 208 vụ đốt pháo trái phép từ 29 tháng chạp đến mùng 2 Tết

Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, từ 29 tháng chạp đến mùng 2 Tết, công an đã phát hiện, xử lý 208 vụ đốt pháo trái phép; 11 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo trái phép và đã thu giữ 28,33 kg pháo các loại.

