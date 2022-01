Đột nhập khu cách ly... tán gái, nhóm thanh niên táo tợn đánh cả công an

Trèo tường rào vào khu cách ly để nói chuyện với bạn gái, khi bị yêu cầu ra ngoài, nhóm thanh niên đã đánh công an xã.

Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và ra Lệnh bắt bị can, tạm giam các đối tượng L.V Nọi, L.V Khăm, M.V Khăm, L.V Hương, L.V Ca để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330, Bộ luật Hình sự. Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Nhóm 5 thanh niên bị bắt giữ và phải chịu những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật cho hành động nông nổi của mình. (Ảnh CA Kỳ Sơn)

Vào khoảng 22h30, ngày 15/1, L.V Nọi (sinh 1998), điều khiển xe máy chở L.V Hương (sinh 1999, cùng trú tại bản Huồi Phuôn 2, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn) đến uống rượu tại nhà L.V Tý, (sinh 2004, trú tại bản Huồi Nhàn, xã Keng Đu).

Sau khi uống rượu, L.V Nọi đi bộ tới khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại Nhà cộng đồng bản Huồi Nhàn, xã Keng Đu. Sau đó, liều lĩnh trèo qua tường rào đột nhập vào bên trong, để nói chuyện với bạn gái mới quen.

Thời điểm này, cán bộ Công an xã Keng Đu đang làm nhiệm vụ trực bảo vệ khu cách ly phát hiện sự việc nên yêu cầu Nọi chấm dứt hành vi vi phạm. Tuy nhiên, Nọi không chấp hành.

Tiếp sau đó, có sẵn hơi men trong người, L.V Nọi đã hô hào đồng bọn, bất ngờ tấn công, lao vào đánh cán bộ công an đang làm nhiệm vụ.

Một số người dân xung quanh phát hiện sự việc đã chạy ra can ngăn. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ chạy.

Cán bộ công an bị thương được người dân đưa đến Trạm y tế xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn sơ cứu.

Vụ việc đang được Công an huyện và các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

