Đòi tiền hộ em gái, hai anh trai vướng vào vòng lao lý

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đồng Quảng Giáp (SN 1991) và Đồng Quảng Cường (SN 1989) cùng trú tại thôn Thiên Xuân, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, trước đây anh Hà Tiến An (SN 1990) cùng vợ là Đinh Thị Hẹn (SN 1992) cùng trú tại thôn Lam Sơn, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang có sinh sống, làm việc ở Trung Quốc. Thời gian này, vợ chồng anh An mượn tài khoản Wechat của chị Đồng Thị Yến (SN 1994, hiện đang ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) để giao dịch số tiền 19 vạn nhân dân tệ và sau đó hứa hẹn sẽ trả.

Tuy nhiên, sau khi về nước, vợ chồng anh An vẫn chưa trả tiền nên chị Yến nhờ 2 anh trai của mình là Đồng Quảng Giáp, Đồng Quảng Cường tìm gặp anh An đòi hộ. Hai anh trai của Yến đã đồng ý.

Chân dung 2 anh em ruột Đồng Quảng Cường và Đồng Quảng Giáp. Ảnh: Cơ quan Công an

Vào khoảng 20h ngày 22/8/2022, khi biết vợ chồng anh An đang ở nhà ông Đinh Văn Hồng (bố vợ anh An, trú tại thôn Thiên Xuân, xã Kim Tân, huyện Kim Thành), Giáp và Cường đã đến nhà yêu cầu vợ chồng anh An phải trả số tiền 19 vạn nhân dân tệ. Tuy nhiên, anh An không đồng ý trả tiền nên Cường, Giáp có hành vi chửi bới, đe dọa giết cả nhà, đánh anh An.

Trước khi rời đi, Cường và Giáp yêu cầu anh An phải chuyển trả số tiền đã mượn của em gái trong vòng 1 tháng.

Đến chiều 14/9/2022, Giáp và Cường quay trở lại nhà ông Hồng (bố vợ anh An) tiếp tục đòi tiền, nhưng anh An vẫn không đồng ý. Lúc này, Giáp chửi anh An; sau đó dùng tay tát vào mặt, dùng chân đạp vào bụng cháu Hà Hoàng Phúc (con trai anh An) rồi lấy dao trong nhà ông Hồng, chửi bới, đe dọa giết 2 con anh An. Sau đó, nạn nhân đã trình báo đến cơ quan công an.

Ngay khi nhận được tin báo của nạn nhân, Công an huyện Kim Thành nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra, xác minh; đồng thời cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội cướp tài sản. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, vụ án được Công an huyện Kim Thành chuyển đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương.

Liên quan đến vụ án nói trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đồng Quảng Giáp, Đồng Quảng Cường để điều tra, làm rõ hành vi Cướp tài sản.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

