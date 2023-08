Tạm giữ chủ khách sạn và đồng phạm bắt 1 phụ nữ trái pháp luật để đòi nợ

Ngày 8-8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ ba nghi can, trong đó có một chủ khách sạn, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

Từ trái sang: Lê Quốc Phi, chủ khách sạn Lê Tiến Phi và Phan Văn Tuấn. Ảnh: VH

Theo hồ sơ, vào cuối tháng 6, Lê Quốc Phi (34 tuổi, ngụ phường Bình Hưng, Phan Thiết) cho chị PTTH (ngụ phường Phú Trinh, TP Phan Thiết) vay 10 triệu đồng với lãi suất 30%/tháng.

Năm ngày sau, chị H đã trả trước 2,5 triệu đồng cho Phi. Đến 14 giờ ngày 11-7, Phi rủ Phan Văn Tuấn (28 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc) đến phòng trọ của chị H đòi nợ và chiếm đoạt xe máy hiệu Vision biển số 86B3-775.65 để trừ số tiền chị này còn nợ.

Hai người điều khiển xe máy của chị H về một khách sạn ở khu phố 4, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết do Lê Tiến Phi làm chủ để cất giấu.

Sau khi bàn bạc, ngày 14-7, ba người này thống nhất dùng ô tô đến phòng trọ chị H và buộc chị lên xe chở về khách sạn của Lê Tiến Phi. Tại khách sạn, nhóm thanh niên đã khống chế buộc chị H viết giấy mượn nợ không có lãi suất và một giấy cho thuê xe Vision của chị H rồi mới thả về.

Sau khi nhận tin báo, cơ quan công an đã triển khai trích xuất camera, thu thập chứng cứ.

Công an đã mời lên làm việc và cả ba người đều thừa nhận hành vi trên.

