Lại rộ lên các vụ tạt sơn nhằm đòi nợ tại TP Hồ Chí Minh

Khoảng 2h49 ngày 16/8, một người đàn ông mặc đồ xe ôm công nghệ đi xe máy tới trước nhà anh T rồi dừng lại, đi bộ tới ném liên tục ba bịch sơn đỏ vào nhà anh T. và nhanh chóng tháo chạy. Anh T. và gia đình ở bên trong không hay biết, đến sáng ngủ dậy thì mới phát hiện nhiều vết sơn đỏ loang lổ khắp cửa kính, cửa cuốn ở lầu một và tầng trệt. Nhà hàng xóm gần đó cũng bị sơn bắn vào tường.

Băng nhóm của Ngô Thiên Thạch và hành vi tạt sơn, khủng bố đòi nợ.

Bốn ngày trước đó, lúc rạng sáng, một nam thanh niên cũng đã chạy xe máy đến trước nhà anh T. rồi ném nhiều bịch sơn, mắm tôm vào cửa nhà rồi mau chóng tẩu thoát.

Anh T. và vợ con sợ hãi, tâm lý bất an, không dám ra khỏi nhà. Gia đình anh T. cho biết, thời gian vừa qua nhiều người lạ nhắn tin, đòi nợ người em vợ tên là Đ. (SN 1999), được cho là có nợ nần ngoài xã hội.

Gia đình bố mẹ ruột của vợ anh T. ở quê Nam Định cũng bị một số người tới quấy rầy. Do bị đe dọa, lo lắng cho an nguy của vợ con, anh T. đã trả 150 triệu cho người đòi nợ vì mong được yên ổn nhưng bất thành. “Họ đe dọa phải trả hơn 600 triệu đồng, nếu không sẽ phạt một ngày là 6,5 triệu”, anh T. trình báo.

Tại Gò Vấp, ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an quận cũng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Phùng Tiến Lực (SN 1991, quê tỉnh Thanh Hóa; tạm trú phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Phan Xuân Đông (SN 1975, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Lực còn có dấu hiệu phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, Cơ quan CSĐT tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý về hành vi này.

Trước đó, vào khuya 6/8, Đội CSHS Công an quận Gò Vấp tổ chức tuần tra thì phát hiện Lực và Đông điều khiển xe môtô 2 bánh BKS: 61C1-375.66 vừa tạt sơn tại địa chỉ 294 Thống Nhất, phường 16. Cả hai đối tượng đều cho kết quả dương tính khi test nhanh ma túy…

Đến 0h15 ngày 7/8, chị Nguyễn Thị Thu S. (SN 1983; thường trú huyện Nhà Bè; tạm trú quận Gò Vấp) đến Công an phường 16, quận Gò Vấp trình báo về việc nhà bị tạt chất bẩn. Ban chỉ huy Công an quận Gò Vấp đã chỉ đạo Đội CSHS kết hợp Đội Kỹ thuật hình sự và Công an phường 16 tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra xác định nguyên nhân vụ việc.

Chị S. cho biết có vay mượn nợ của đối tượng Lực nhưng do chưa trả nên bị tạt sơn vào nhà. Từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2022, Lực cho chị S. vay nhiều lần tiền với tổng số tiền là 100 triệu đồng, lãi suất dao động từ 5 - 10%/tháng (dưới hình thức đóng tiền góp và tiền lãi đứng).

Chị S. đóng lãi được đến tháng 10/2022 thì hết khả năng chi trả nên ngưng đóng khoảng 2 tháng. Sau đó, chị S. xin Lực trả tiền gốc 300.000 đồng/ngày và được Lực đồng ý. Đóng đến tháng 6/2023, do quá khó khăn, chị S. không còn khả năng chi trả số tiền gốc còn lại nên Lực nhiều lần nhắn tin, gọi điện để đòi nợ.

Tối 6/8, Lực mang theo sơn đỏ và mắm tôm, được Đông chở tới nhà chị S. để Lực tạt vào nhà nhằm uy hiếp chị S. phải trả tiền. Khi cả hai trên đường tẩu thoát thì bị Tổ tuần tra dừng xe kiểm tra, mời về trụ sở làm việc…

Hôm 16/8, Công an quận 7 cũng bắt giữ Ngô Thiên Thạch (tên thường gọi Thịnh, SN 1993, quê Hà Nội; tạm trú phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) và đối tượng Tống Minh Hải (SN 1996, quê Hà Nội; tạm trú phường 11, quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và tổ chức đường dây cho vay lãi nặng.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 27/7, bà N.T.V (đường Cao Thị Chính, phường Phú Thuận, quận 7) phát hiện phần trước cửa cuốn của nhà và một phần gạch ốp xung quanh cửa bị tạt sơn màu đỏ, dưới nền gạch ở sân trước cửa nhà có một hộp sơn màu đỏ nên đã đến Công an phường Phú Thuận, quận 7 để trình báo. Bà V. trình bày có vay tiền ngoài xã hội của nhiều chủ nợ không rõ lai lịch, mỗi người vài chục triệu đồng, nhưng chưa trả nên cho rằng sự việc trên do chủ nợ gây ra.

Công an quận 7 đã khẩn trương triển khai truy xét, xác định và đưa về trụ sở làm việc với 5 đối tượng nghi vấn, trong đó có đối tượng Ngô Thiên Thạch và Tống Minh Hải. Các đối tượng khai nhận vào khoảng tháng 3/2022, Thạch thuê căn nhà trên đường số 8, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng từ 10 đến 20%/tháng. Khi giải ngân tiền cho khách vay, nhóm của Thạch sẽ yêu cầu khách viết giấy nợ bằng tay hoặc mẫu giấy nợ do nhóm của Thạch chuẩn bị sẵn.

Khi gặp trường hợp khách không trả nợ đúng hạn thì nhóm của Thạch sẽ đến nhà các con nợ để đòi tiền. Khách bỏ trốn hoặc trì hoãn, Thạch sẽ liên hệ người thân các con nợ để chửi bới đe dọa, viết giấy hăm dọa, khóa cửa nhà, tạt sơn vào nhà các con nợ gây áp lực để đòi nợ hoặc buộc người thân của con nợ trả nợ giùm. Nhóm của Thạch đã cho khoảng 100 người vay, từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng/người…

Cơ quan Công an đề nghị người dân nếu rơi vào trường hợp bị tạt sơn khủng bố hoặc các hành vi đòi nợ trái pháp luật khác thì cần phải trình báo ngay đến cơ quan Công an để kịp thời truy xét, không để ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

