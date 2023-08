Truy nã kẻ chuyên tổ chức đòi nợ thuê trong đường dây ‘tín dụng đen’ do 1 nhân viên ngân hàng cầm đầu

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã phát thông báo quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Đức Công (SN 1986; HKTT tại Tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; nơi ở hiện tại: Số nhà 21, ngõ 18, đường Ngô Quyền, khu phố 4, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Quyết định truy nã đối tượng Công

Ngày 28-4-2023, Nguyễn Đức Công bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam ra quyết định khởi tố bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 170 BLHS. Quá trình điều tra xác định, bị can Nguyễn Đức Công đã bỏ trốn, không xác định được bị can đang ở đâu.

Theo điều tra, Nguyễn Đức Công đóng vai trò tích cực trong đường dây “tín dụng đen”, do Vũ Thanh Tuân (SN 1988, trú tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) cầm đầu. Tuân là nhân viên tín dụng một ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh Hà Nam.

Từ tháng 8-2022 đến khi bị bắt (tháng 5-2023), Tuân đã cho vay 2,4 tỷ đồng với mức lãi xuất 182,5%/năm; thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng. Ngoài Tuân, CQĐT cũng khởi tố 3 đối tượng khác về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Tuân (dấu X), thời điểm bị bắt, khám xét

Lời khai của Tuân cho thấy, do công tác trong lĩnh vực ngân hàng nên biết một số người dân trên địa bàn thành phố Phủ Lý cần tiền đáo hạn ngân hàng. Nảy ý đồ trục lợi, Tuân đã cấu kết với nhiều đối tượng để thực hiện hành vi cho vay lãi với lãi suất 5.000đ/triệu/ngày. Đến kỳ người vay không trả đúng hẹn, thì Tuân thuê các đối tượng hình sự tổ chức siết nợ với hình thức ném chất bẩn vào nhà và nhắn tin đe dọa, uy hiếp tinh thần người vay phải trả tiền, thậm chí vào cả trường học, cơ quan làm việc của người vay để đe dọa.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã Nguyễn Đức Công, đề nghị báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam. Địa chỉ: Số 558, đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. SĐT: 0692729307.

