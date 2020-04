Điều động công tác mới với chủ tịch huyện có vợ liên quan vụ Đường "Nhuệ"

Thứ Bảy, ngày 25/04/2020 19:00 PM (GMT+7)

Ông Vũ Mạnh Thía, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương vừa được điều động giữ chức vụ Phó giám đốc Sở NN & PTNN tỉnh Thái Bình.

Ngày 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị để thảo luận, đánh giá, xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý điều động ông Vũ Mạnh Thía, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương giữ chức Phó giám đốc Sở NN&PTNT.

Theo Quy định số 102 của Bộ Chính trị, đảng viên phải chịu trách nhiệm liên đới nếu thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội.

Ông Thía là chồng của bà Trịnh Thị Minh Thúy (SN 1970, Trưởng phòng Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên thuộc Sở TN&MT tỉnh Thái Bình).

Trước đó, ngày 16/4, căn cứ kết quả điều tra liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can với bà Trịnh Thị Minh Thúy để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ".

Ngoài bà Thúy, còn có 1 cán bộ của Trưởng phòng Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên thuộc Sở TN&MT tỉnh Thái Bình và 2 cán bộ thuộc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội danh trên.

Thay thế ông Vũ Mạnh Thía làm Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương là ông Đỗ Xuân Khu, Phó chủ tịch UBND huyện.

Trước khi giữ chức Chủ tịch huyện Kiến Xương, ông Thía từng là Chánh văn phòng HĐND tỉnh Thái Bình. Năm 2018, ông được điều động làm Phó bí thư huyện ủy Kiến Xương, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương.

Hiện, UB Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình chưa xem xét trách nhiệm của ông Thía do đang đợi kết luận của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình. Sau khi có kết luận sẽ là căn cứ để xem xét có hay không trách nhiệm của đảng viên có liên quan.

