Diễn biến vụ cô gái trẻ dẫn bạn đến đánh hội đồng người yêu cũ

Thứ Hai, ngày 18/04/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cô gái cùng một nhóm người đã xông vào phòng trọ của người yêu cũ rồi tấn công nạn nhân khiến người này bị thương nặng.

Ngày 18/4, Công an phường An Phú, Tp.Thuận An cho biết, đơn vị này đã tiến hành lập hồ sơ và bàn giao cho Công an Tp.Thuận An để điều tra làm rõ một vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại khu phố 1B, phường An Phú, Tp.Thuận An.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 14/4, anh Trần Vũ L. (SN 2000, quê tỉnh Bạc Liêu) đang ở trong nhà trọ của mình trên địa bàn khu phố 1B thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng xông vào dùng dao tự chế, mã tấu tấn công. Sự việc khiến nạn nhân bị thương, các đối tượng sau khi gây án đã rời khỏi hiện trường.

Anh L. sau đó đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an, nhận tin báo Đại uý Đặng Minh Được, Phó trưởng Công an phường An Phú cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Bước đầu, qua lời khai của nạn nhân công an xác định nhóm tấn công anh L. có khoảng 7 người.

Nhanh chóng rà soát thì xác định trong nhóm này có Trần Thị Phận (SN 2003, quê tỉnh An Giang) là bạn gái cũ của anh L. Theo đó, công an xác định nguyên nhân xảy ra vụ cố ý gây thương tích bắt đầu từ mâu thuẫn tình cảm giữa L. và Phận. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an phường An Phú nhanh chóng truy tìm, bắt được 7 đối tượng liên quan sau 2 giờ đồng hồ gây án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

