Diễn biến mới nhất vụ nổ súng ở Phú Quốc

Hiện trường vụ nổ súng trước đó ở Phú Quốc

Liên quan đến vụ nổ súng làm nhiều người thương vong tại TP Phú Quốc, ngày 3/11, một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt giữ thêm 6 đối người.

Đến nay, công an đã bắt và khởi tố 44 bị can liên quan đến vụ án. Ngoài 6 bị can vừa bị bắt, trước đó công an đã khởi tố 35 bị can cùng 2 tội "giết người" và "gây rối trật tự công cộng"; 3 bị can bị khởi tố về tội "gây rối trật tự công cộng". Đồng thời, thu giữ 3 khẩu súng; 19 viên đạn và nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, vào trưa 27/10, nhóm Võ Văn Lương (tức Hai Lượng - 35 tuổi, ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) và Bùi Minh Trung (tức Trung Cà Mau – 46 tuổi, thường trú tại TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) có khoảng 50 người trang bị hung khí và súng chia thành nhiều nhóm đi gặp nhóm Khúc Văn Đoài (39 tuổi, ngụ ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) để giải quyết mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất.

Đoàn Thiên Long người được cho là đối tượng nổ súng làm nhiều người thương vong tại Phú Quốc

Cuộc “nói chuyện” không thành nên xảy ra xung đột giữa 2 nhóm. Lúc này, một số người trong nhóm của Lương đã dùng súng rượt bắn nhóm của Khúc Văn Đòi làm 2 người tử vong tại chỗ và 4 người khác bị thương nặng.

4 đối tượng được xác định cầm đầu, chủ mưu vụ án, gồm: Võ Văn Lương; Bùi Minh Trung; Nguyễn Văn Thái (tức Thái "Bus", 34 tuổi, ngụ TP Phú Quốc) và Bùi Đức Ngọc (30 tuổi, ngụ huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Song song đó, bị can Đoàn Thiên Long (21 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) được xác định là đối tượng trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dien-bien-moi-nhat-vu-no-sung-o-phu-quoc-a578350.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dien-bien-moi-nhat-vu-no-sung-o-phu-quoc-a578350.html