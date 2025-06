Nước mắt của người mẹ có đứa con trai trượt dài trên con đường 'cơm tù, áo số'

Trượt dài từ ma túy đến súng đạn

Sinh ra trong một gia đình có đông anh em ở phường Nghi Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An, từ nhỏ Dương Văn Du (28 tuổi) đã ăn chơi đua đòi, sớm dính vào ma túy. 19 tuổi, Du bị chính quyền xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ ngày dính vào ma túy, Du càng sống buông thả hơn. Du thường xuyên tụ tập cùng đám bạn xã hội, tham gia gây rối trật tự công cộng. Cuối năm 2016, Dương Văn Du bị tòa xử phạt 16 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 32 tháng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Bị cáo Dương Văn Du tại tòa

Đáng nói, trong thời gian thử thách, Du lại tiếp tục bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Dù nhiều lần bị xử phạt hành chính vì ma túy nhưng Du vẫn chứng nào tật nấy. Năm 2019, Du thêm lần nữa bị xử phạt về hành vi “Sử dụng trái phép ma túy”.

Từ con nghiện, Du tham gia vào việc mua bán thứ chất cấm ấy. Tháng 8/2020, Dương Văn Du bị Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ra tù, Du vẫn “ngựa quen đường cũ”. Ngày 25/3/2024, Dương Văn Du bị xử phạt hành chính về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Ba ngày sau, Du bị chính quyền áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, thời hạn 1 năm. Thời gian này, Du đã lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn từ một người không quen biết với số tiền 2 triệu đồng rồi đem cất giấu trong nhà.

Tại phiên tòa, Du liên tục ngoái đầu nhìn người mẹ

Sáng 22/1/2025, Tổ công tác công an phường Nghi Thủy tiến hành kiểm tra, làm việc với Du về tình hình cai nghiện. Quá trình làm việc, nhận thức hành vi của mình là sai, Du đã tự nguyện giao nộp súng và đạn cho cơ quan công an. Với hành vi trên, Dương Văn Du bị cơ quan chức năng truy tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Nước mắt người mẹ

Tại phiên tòa mới diễn ra, bị cáo Du trình bày, bản thân nghiện ma túy từ khoảng năm 2015. Từ đó đến nay, bị cáo nhiều lần bị xử phạt hành chính và phạt tù vì ma túy. Bị cáo cũng đã nhiều lần cai nghiện nhưng không thành. Do “sa chân” vào ma túy nên dù đã gần 30 tuổi, bị cáo vẫn chưa có công ăn việc làm ổn định.

“Bị cáo dự định sau khi hết thời gian bị quản lý cai nghiện sẽ tìm cơ hội ra nước ngoài làm việc. Bị cáo muốn đi để thay đổi cuộc sống, thay đổi bản thân”, Du trình bày trước tòa.

Bị cáo khai nhận, mua súng và đạn với mục đích phòng thân dù biết hành vi đó là trái pháp luật. Khẩu súng sau khi mua về đã cất giấu trong nhà được ít tháng. Bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi vì những sai lầm liên tiếp của mình.

Mẹ của bị cáo Du ngồi lặng lẽ tham dự phiên xét xử con trai.

Ngồi nghe những lời khai của con trai tại tòa, người mẹ 58 tuổi chỉ biết lặng thinh. Chồng mất sớm, một mình bà làm lụng nuôi các con. Thế nhưng, việc đứa con thứ 3 dính vào ma túy và trượt dài trong những sai lầm liên tiếp khiến bà buồn rầu. Giờ đây, khi con trai thêm lần nữa vào tù khiến bà bất lực.

Trong giây phút ít ỏi được gặp con trai lúc tòa vào nghị án, người mẹ đã trút hết tâm tình của mình, gửi lời động viên tới đứa con ấy. Chẳng biết những lời động viên, gửi gắm của bà có giúp đứa con nhiều năm dính vào ma túy biết dừng lại!

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Du là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm trật tự an toàn xã hội, xâm phạm các quy định của Nhà nước về sản xuất, quản lý vũ khí quân dụng, đe dọa đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu và gây tác hại về nhiều mặt đối với đời sống xã hội nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, cũng cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như tự thú, gia đình có người thân có công với cách mạng. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Văn Du 24 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Liệu rằng sau thời gian chấp hành án phạt tù, Du có quyết tâm làm lại cuộc đời như bao lần đã hứa? Nhìn bóng con xa dần, người mẹ U60 không ngừng rơi nước mắt…