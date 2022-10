Vụ nổ súng làm 6 người thương vong ở Phú Quốc: Kẻ cầm đầu vừa ra tù

Giải quyết mâu thuẫn đất đai bằng súng

Như Chuyên đề CATP thông tin, lúc 11 giờ 30 ngày 27-10, tại tổ 12 (ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương) xảy ra vụ thanh toán đẫm máu. Hơn 50 đối tượng đi trên 8 chiếc ôtô và ôtô tải đến địa điểm trên giải quyết mâu thuẫn. Các đối tượng dùng hàng nóng giải quyết mâu thuẫn làm 2 người chết, 4 người bị thương nặng. Gây án xong, các đối tượng lên xe tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an huyện truy bắt đối tượng có liên quan. Lực lượng công an cũng phối hợp với lực lượng Biên phòng chốt chặn các đường mòn, bến cảng... không để các đối tượng có liên quan bỏ trốn. Sau 12 giờ khẩn trương xác minh, điều tra, lực lượng công an bắt 29 đối tượng. Đến ngày 30-10, Công an tỉnh Kiên Giang bắt tiếp 7 đối tượng để điều tra các hành vi "giết người" và "gây rối trật tự công cộng". Qua khám xét chỗ ở các đối tượng liên quan, trinh sát thu giữ 2 khẩu súng, 19 viên đạn, 1 con dấu giả...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi các đối tượng liên quan vụ án đến cơ quan Công an gần nhất đầu thú, thành khẩn khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật (Liên hệ SĐT: 0939286899 - gặp Thượng úy Nguyễn Văn Thường, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang để được hướng dẫn).

Theo người dân huyện Phú Quốc, Khúc Văn Đoài (SN 1983) có mua khoảng 7 công đất của một người dân ở khu vực tổ 2 (ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương). Dưới tay Đoài có nhiều đàn em thường xuyên túc trực ở nhà. Thời gian gần đây, Đoài phân lô bán một số, còn lại một phần để cho đàn em xây dựng nhà ở.

Trong lúc đang thi công, một phụ nữ quen biết với Lượng có tranh chấp thửa đất này với người chủ cũ đến đòi lại đất. Tuy nhiên, Đoài cho rằng, đất được mua hợp lệ. Vì vậy người phụ nữ này đã tìm đến Võ Văn Lương (tức Hai Lượng, SN 1987, quê Cà Mau; chỗ ở hiện nay: khu phố 10, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc, Kiên Giang) nhờ can thiệp. Người dân Phú Quốc không lạ gì Lượng, tuy tuổi đời rất trẻ nhưng y thường xuyên vào tù ra khám. Lượng mới ra tù vài tháng về tội "cưỡng đoạt tài sản" và "cố ý gây thương tích". Khi đến Phú Quốc, y tập hợp những thành phần bất hảo để bảo kê quán nhậu, quán karaoke và bảo kê tranh chấp đất...

Võ Văn Lượng vừa ra tù vài tháng

Nguyễn Quốc Vinh

Nguyễn Văn Thái

Sáng 27-10, nhận được thông tin giải quyết mâu thuẫn của người phụ nữ với Đoài bất thành, Hai Lượng huy động các đối tượng được xem là đàn em thân tích gồm: Bùi Minh Trung (SN 1976, tức Trung Cà Mau, trú khóm 4, phường 7, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, chỗ ở hiện nay: Tổ 3, ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc), Nguyễn Quốc Vinh (SN 1982, ĐKTT: ấp Hòa Đức, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), Nguyễn Văn Thái (tức Thái "Bus", SN 1988, ĐKTT: khu vực 4, An Thới, TP.Phú Quốc, Kiên Giang), Bùi Đức Ngọc (SN 1992, ĐKTT: thôn Rúp Trung, xã Hà Thủy Nguyên, Hải Phòng) cùng hơn 50 đối tượng mang súng, dao kiếm đến chỗ Đoài.

Cả bọn đến nhà Đoài trên 8 chiếc ôtô và ôtô bán tải. Biết trước Hai Lượng sẽ tấn công, Đoài huy động lực lượng chờ sẵn ở nhà. Nhưng nhóm của Hai Lượng đông hơn và nhiều "hàng nóng". Khi xe vừa đến cổng rào của Đoài, hàng chục đối tượng xông vào, kẻ cầm dao, kẻ cầm súng, chém, bắn loạn xạ. Tay em thân tín của Đoài tìm đường chạy thoát thân.

Một số đối tượng sử dụng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm người của Đoài làm 2 người chết, gồm: Phan Trọng Hải (SN 1998, thường trú X.Tân Phú, H.Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Anh Thư (SN 1996, cùng tạm trú ấp Bến Tràm, X.Cửa Dương); 4 người bị thương gồm: Lê Hữu Nghĩa (SN 1996, trú khu phố 4, P.Dương Đông); Huỳnh Văn Linh (SN 1993, trú thị trấn Ba Hòn, H.Kiên Lương, chỗ ở hiện nay ấp Bến Tràm, X.Cửa Dương); Lý Quốc Tiến (SN 1987), Dương Việt Hòa (SN 1986, cùng ngụ ấp Bến Tràm, X.Cửa Dương). Gây án xong, các đối tượng lên xe bỏ trốn trước sự kinh hoàng của người dân địa phương.

Bùi Đức Ngọc

Đoàn Thiên Long được xác định cầm súng bắn vào nhóm Đoài

Không để tội phạm ngoài vòng pháp luật

Nhận thấy dấu hiệu hết sức nguy hiểm của các đối tượng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang xác lập chuyên án nhằm sớm truy bắt các đối tượng có liên quan. Tuy nhiên, xác định các đối tượng liên quan đến hành vi giết người rất khó bởi bọn chúng tụ tập đông người nên khó xác định chứng cứ. Trên tinh thần kiên quyết đấu tranh, truy bắt tội phạm, Ban chuyên án đã xác định được các đối tượng làm 6 người thương vong và các đối tượng cầm đầu.

Trong số 36 đối tượng bị bắt giữ có 4 đối tượng được xác định cầm đầu, chủ mưu vụ án, gồm: Nguyễn Quốc Vinh, Nguyễn Văn Thái và Bùi Đức Ngọc. Đặc biệt, các trinh sát đã khống chế, bắt giữ Đoàn Thiên Long (SN 2001, ĐKTT: phường 12, quận Tân Bình, TPHCM, đây là đối tượng được xác định đã trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ.

Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, bắt giữ các đối tượng còn lại. Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho rằng, trinh sát đang tiến hành khẩn trương điều tra không để cho các đối tượng có liên quan sống ngoài vòng pháp luật. Lực lượng biên phòng phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác đã chốt chặn, kiểm soát đường mòn, lối mở, bến tàu... để truy bắt những đối tượng liên quan đến vụ nổ súng bỏ trốn.

Từ lâu, Phú Quốc được xem là hòn đảo hiền hòa, người dân huyện đảo ngủ không đóng cửa vì… không có trộm cướp. Gần đây, có khoảng 300 dự án, trong đó có 47 dự án đang hoạt động. Người dân ở khắp nơi trong cả nước về đây tập trung mua đất, sinh sống và phát triển kinh tế gia đình. Lợi dụng sự phát triển kinh tế này, nhiều nhóm người, trong đó có các phần tử bất hảo, đã đến đây bảo kê, tranh giành đất đai... sinh ra mất an ninh trật tự.

Theo Công an tỉnh Kiên Giang, từ ngày 06-11-2021 đến nay, lực lượng chức năng địa phương đã bắt trên 200 đối tượng, triệt xóa nhiều băng nhóm ở Phú Quốc. Hiện còn khoảng 5 băng, nhóm tội phạm, lực lượng công an tỉnh Kiên Giang đang siết "vòng vây" để tiếp tục truy bắt. Hiện Công an tỉnh đã báo cáo UBND tỉnh Kiên Giang về quản lý Nhà nước đối với đất đai, xây dựng ở Phú Quốc. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã thành lập tổ công tác đặc biệt và thành lập thêm đoàn thanh tra để giải quyết tình hình an ninh, trật tự".

