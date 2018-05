Đi ô tô, thấy bé gái 9 tuổi ở nhà một mình liền sờ soạng dâm ô

Thứ Bảy, ngày 05/05/2018 10:30 AM (GMT+7)

Dừng ô tô trước một nhà dân dân ở tỉnh Hưng Yên với mục đích trộm cắp, thấy bé gái 9 tuổi ở nhà một mình, Trần Văn Phương liền sờ soạng vào người và bế thốc lên.

Ngày 5-5, một lãnh đạo Công an huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) cho biết đơn vị này đang tạm giữ Trần Văn Phương (SN 1980 quê Hải Dương) để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em và mở rộng điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trần Văn Phương bị người dân bắt giữ - Ảnh: Facebook

Trước đó, theo tường trình với cơ quan chức năng của gia đình bé gái tại làng Khúc (xã Phụng Công, huyện Văn Giang), chiều 2-5 khi 1 người thân đang ngồi chơi bên hàng xóm thì phát hiện 1 người đàn ông lạ mặt đi vào nhà bế bé gái 9 tuổi đang chơi một mình ra xe ô tô mang BKS 34A-186.94 đang chờ sẵn. Nghi là bắt cóc trẻ em, ngay lập tức người thân đã tri hô người dân vây giữ người đàn ông này và thông báo lên cơ quan chức năng.

Trong quá trình vây, giữ người đàn ông lạ mặt, một số người dân vì bức xúc đã dùng dây trói cánh tay và có hành động đánh đập, khiến người đàn ông bị thương khá nặng, chảy máu ở vùng mặt. Sau đó, xác định người đàn ông là Trần Văn Phương, lực lượng công an xã Công Phụng đã đưa anh Phương đi bệnh viện chữa trị vết thương, đồng thời thông báo Công an huyện Văn Giang để đưa người này về trụ sở Công an huyện để điều tra làm rõ.

Trần Văn Phương làm việc với Công an huyện Văn Giang - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Phương khai nhận khoảng 16 giờ ngày 2-5, đối tượng đã điều khiển xe ô tô đến xã Phụng Công với mục đích quan sát các gia đình có sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi điều khiển xe đến nhà anh L.V.V. ở thôn Khúc thấy cổng mở, đối tượng đã đi vào với mục đích là trộm cắp tài sản. Sau khi thấy trong nhà có bé gái 9 tuổi, Phương đã dùng tay sờ soạng vào người và bế thốc bé gái lên. Đúng lúc này, anh V. (bố bé gái 9 tuổi) đi làm về thấy vậy, nghi ngờ đối tượng bắt cóc con gái mình, nên anh đã hô hoán để người dân xung quanh vây bắt.

Quá trình khám xét ô tô của Trần Văn Phương, Công an huyện Văn Giang đã thu giữ gần 51 triệu đồng tiền mặt, 23 điện thoại di động cùng nhiều tài sản khác. Phương khai nhận số tài sản trên là do trước đó trộm cắp của 1 gia đình tại huyện Văn Giang và hàng chục hộ dân khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các tỉnh lân cận.

Thủ đoạn của Trần Văn Phương là nhắm vào những gia đình sơ hở không khóa cửa và cổng, không có người trông nhà hoặc chỉ có trẻ em và người già ở nhà. Phương vào vờ hỏi mua đồ vật hoặc hỏi đường, sau đó lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản. Được biết, Phương là đối tượng đã có 2 tiền án với 4 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.