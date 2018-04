Bị tố sờ soạng nhiều bé gái, gia đình thầy giáo đến nhà học sinh xin lỗi

Thứ Hai, ngày 16/04/2018 19:00 PM (GMT+7)

Việc thầy L bị bắt giữ vì tình nghi sàm sỡ học sinh tiểu học khiến lãnh đạo xã và phụ huynh bất ngờ vì thầy L hiền lành và có vợ đẹp.

Trường tiểu học An Thượng A nơi thầy L đang công tác.

Ngày 16/4, một cán bộ Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã bắt khẩn cấp thầy giáo N.Đ.L. (SN 1974, công tác tại Trường tiểu học xã An Thượng A) để làm rõ hành vi xâm hại nữ sinh Trường tiểu học xã An Thượng A.

Liên quan tới vụ việc, ông Nguyễn Chi Lương - Chủ tịch xã An Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được thông tin cơ quan điều tra tạm giữ thầy L điều tra, ngày 15/4, Trường tiểu học An Thượng A đã họp hội đồng sư phạm để quán triệt và ổn định tình hình dạy và học đối với toàn thể giáo viên, học sinh trong trường. Phía gia đình thầy L cũng đã đến nhà gửi lời xin lỗi học sinh, phụ huynh.

Nhận xét về thầy L, ông Lương cho biết, thầy Lương đã có vợ và hai con trai. Sự việc khiến nhiều người dân bất ngờ vì thầy L là người hiền lành. Bản thân thầy L có vợ xinh đẹp làm thợ may, con cái khôn lớn.

Thông tin về vụ việc giáo viên Trường tiểu học xã An Thượng A nghi dâm ô học sinh khiến người dân xã An Thượng và nhiều phụ huynh có con em theo học tại đây cảm thấy bất ngờ, lo lắng.

“Nếu thầy giáo mà có hành vi sờ soạng vùng kín học sinh thì không chấp nhận được”, chị H - một người dân xã An Thượng chia sẻ.

Trước đó, ông Nguyễn Chi Lương thông tin, ngày 13/4, Công an xã An Thượng nhận được đơn của đại diện các phụ huynh học sinh tố cáo thầy L có hành vi dâm ô với một số học sinh nữ tại trường Tiểu học xã An Thượng A.

“Theo đơn phụ huynh trình báo, khi các cháu đi học, thầy giáo cho học sinh nữ ăn kẹo, sau đó lợi dụng sờ vào ngực, vùng kín của các cháu.

Ngay sau khi nhận được trình báo tôi đã chỉ đạo Công an xã vào cuộc xác minh. Cơ quan công an đã làm việc với tất cả phụ huynh và các cháu học sinh. Công an huyện đã tạm giữ thầy giáo để điều tra, làm rõ, chưa có kết luận”, ông Lương nói.