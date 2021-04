Đi học về, hai con thấy mẹ tử vong trong nhà, thi thể bố dưới giếng

Thứ Ba, ngày 13/04/2021 17:10 PM (GMT+7)

Đi học về, hai cháu nhỏ ở Nghệ An bàng hoàng phát hiện mẹ mình nằm bất động trên giường, còn bố đã tử vong dưới giếng.

Chiều 13-4, lãnh đạo xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An xác nhận sự việc trên. Hai người tử vong là anh Th.D.T. và vợ là chị Ng.Th.Đ. trú tại xóm Đò Cung, xã Kỳ Sơn.

Khu vực xảy ra sự việc

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h45, hai con của vợ chồng anh Th.D.T và chị Ng.Th.Đ đi học về. Vừa vào nhà, hai cháu phát hiện mẹ đã nằm bất động ở giường, sau đó đi tìm bố thì phát hiện bố bất động dưới giếng. Quá hoảng hốt, hai đứa trẻ đã hô hoán hàng xóm tới ứng cứu.

Tuy nhiên, khi mọi người đến nơi thì anh T. và chị Đ. đều đã tử vong từ lâu. Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại gia đình anh T. để thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/di-hoc-ve-hai-con-thay-me-tu-vong-trong-nha-thi-the-bo-duoi-gieng-202...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/di-hoc-ve-hai-con-thay-me-tu-vong-trong-nha-thi-the-bo-duoi-gieng-20210413164556663.htm